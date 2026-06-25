Nederlandse rechtszaak gaat van start over PlayStation Store

Eind vorig jaar daagde Stichting Massaschade & Consument Sony voor de rechter, omdat Nederlandse PlayStation-spelers jarenlang te veel betaalden voor digitale games en in-game content. De eerste zitting van de collectieve rechtszaak vindt maandag 29 juni 2026 plaats.

In opdracht van de stichting werd een economisch onderzoek gestart, waaruit bleek dat het schadebedrag kan oplopen tot wel 400 miljoen euro. Tijdens deze eerste zitting wordt eerst gekeken of de stichting bevoegd is om namens gedupeerde spelers op te treden. Mocht dit het geval zijn, kan er gekeken worden of Sony zich inderdaad schuldig maakt aan machtsmisbruik, zoals de stichting aan ze verwijt. Sony rekent over elke verkoop via de PlayStation Store een commissie van 30%, waardoor ontwikkelaars dit in hun prijzen doorberekenen. Hierdoor betalen gamers gemiddeld 47% meer voor een digitale game dan voor een fysieke kopie. Ter vergelijking: op de boekenmarkt, waar concurrentie tussen webwinkels bestaat, betaalt de consument ongeveer 40% minder voor een e-book dan voor de geprinte versie.

Niet alleen Sony staat in Nederland onder vuur; eerder deze maand werd ook Steam ter verantwoording geroepen door Stichting Consumenten Competition Claims, omdat Nederlandse gamers te veel voor hun games.