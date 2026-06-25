Nederlandse rechtszaak gaat van start over PlayStation Store
Eind vorig jaar daagde Stichting Massaschade & Consument Sony voor de rechter, omdat Nederlandse PlayStation-spelers jarenlang te veel betaalden voor digitale games en in-game content. De eerste zitting van de collectieve rechtszaak vindt maandag 29 juni 2026 plaats.
In opdracht van de stichting werd een economisch onderzoek gestart, waaruit bleek dat het schadebedrag kan oplopen tot wel 400 miljoen euro. Tijdens deze eerste zitting wordt eerst gekeken of de stichting bevoegd is om namens gedupeerde spelers op te treden. Mocht dit het geval zijn, kan er gekeken worden of Sony zich inderdaad schuldig maakt aan machtsmisbruik, zoals de stichting aan ze verwijt. Sony rekent over elke verkoop via de PlayStation Store een commissie van 30%, waardoor ontwikkelaars dit in hun prijzen doorberekenen. Hierdoor betalen gamers gemiddeld 47% meer voor een digitale game dan voor een fysieke kopie. Ter vergelijking: op de boekenmarkt, waar concurrentie tussen webwinkels bestaat, betaalt de consument ongeveer 40% minder voor een e-book dan voor de geprinte versie.
Niet alleen Sony staat in Nederland onder vuur; eerder deze maand werd ook Steam ter verantwoording geroepen door Stichting Consumenten Competition Claims, omdat Nederlandse gamers te veel voor hun games.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Maar gaat dat geld, als ze al moeten betalen, ook ooit bij de consument terecht komen?
Concurrentie is altijd voor de consument! Zodra 1 partij de bovenliggende partij wordt in een bepaalde markt kunnen ze de prijs bepalen. Zeker in Nederland is bv XBox eigenlijk niet echt een partij en kan Sony de prijs bepalen. Als het andersom geweest was zou precies hetzelfde gebeuren, daar hoeven we echt niet over te twijfelen.
Daarom snap ik ook niet zo goed waarom hard staan te juichen als 1 concurrent afzakt naar 'niet noemenswaardig', dat is uiteindelijk alleen maar slecht voor ons gamers.
The Rock is heel benieuwd wat dit gaat doen. Kan zomaar eens precedenten ook scheppen voor sites als Booking, Thuisbezorgd, Uber, etc.
Zolang je een discdrive op de console hebt kan je natuurlijk altijd de game ergens anders aanschaffen. Door die discloze versies gaan mensen zich nu genaaid voelen