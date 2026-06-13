Steam wordt ook in Nederland ter verantwoording geroepen
Volgens de Nederlandse Stichting Consumenten Competition Claims betalen Nederlandse gamers te veel voor hun games op Steam, omdat het bedrijf Valve een monopoliepositie heeft op de pc-gamingmarkt. Met een volgende juridische stap heeft de stichting het bedrijf via een brief aansprakelijk gesteld.
Volgens CCC maakt Valve misbruik van zijn monopoliepositie en maakt het uitgevers moeilijk om hun games elders goedkoper aan te bieden door middel van zogenoemde pariteitsverplichtingen. Daarnaast stellen zij dat het bedrijf buitensporig hoge commissies vraagt, die kunnen oplopen tot wel 30%, en daarmee de prijzen van games kunstmatig hoog houdt. Daarom is Consumenten Competition Claims een collectieve actie begonnen, die ervoor moet zorgen dat Valve stopt met het ‘onrechtmatig handelen’ en consumenten die een te hoge prijs hebben betaald worden gecompenseerd. Deze schadevergoeding kan oplopen tot 220 miljoen euro. Eerder dit jaar werd Valve in het Verenigd Koninkrijk al aangeklaagd voor ongeveer 754 miljoen euro vanwege zijn ‘overdreven’ hoge prijzen.
Volgens Gabe Newell zijn deze beschuldigingen onterecht. Hij stelt dat gamers juist veel keuze hebben in het hedendaagse gaminglandschap. Daarnaast hanteert het bedrijf volgens hem geen beleid dat prijzen op externe storefronts dicteert. Hoewel er natuurlijk alternatieven zijn, zoals Epic Games en GOG, is Steam nog altijd de marktleider, met op elk moment zo'n 42 miljoen actieve spelers.
Of de claim daadwerkelijk wordt doorgezet, is nog niet zeker, maar we houden jullie op de hoogte.
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PS, nintendo, xbox etc hebben allemaal eigen stores waar je games kan kopen. Gaan ze dat dan ook aanpakken? Op pc heb je veel meer keuze, gog, epic en steam. Steam werkt gewoon erg goed. Enige wat ze kunnen doen na mijn mening is een algemene commissie plafond invoeren van max 15 a 20%
Ik vind steam heel consument gericht en helemaal niet zo duur vergeleken met de consoles. Zeker niet tijdens sales. Waar ik bij sony eigenlijk nooit meer een dealtje vind in hun digitale store, gebeurt mij dit heel vaak in de steamstore. Zo vaak zelfs dat ik meer spellen heb opgepikt dan ik kan spelen.
Is het onderhoud van Steam zo duur dat ze 30% moeten vragen? Het lijkt me namelijk niet dat ze enorme kosten hebben.
Aan de andere kant. Ontwikkelaars kunnen hun spellen ook uitbrengen op andere consoles. De monopoly van Steam is alleen beperkt tot pc.
Maar Steam hanteert ook erg goede secundaire voorwaarden zoals 2 uur proberen en dan zonder moeite geld terug.
Je kan de 30% veel vinden maar de winkel is ook zeer fijn, gebruiksvriendelijk en compleet.
Voor mij niks anders in ieder geval op pc.
Steam is het lieverdje van de klas en mag je volgens mij helemaal niet bekritiseren, zoals bijvoorbeeld bij Xbox wel algemeen geaccepteerd wordt. Ik gebruik het graag en het is een fijn platform, maar het is een monopolistische club die de teugels extreem hard aan blijft trekken. Epic hanteert 12% commissie en Steam 30%..... En daarvoor doen ze relatief zeer weinig. Dit is naar mijn mening al niet bepaald netjes, maar het grote probleem vind ik dat Steam verbied een lagere prijs te hanteren op Epic dan op Steam, want dat resulteert in een directe ban van Steam wat natuurlijk desastreus is voor een uitgever. Epic stimuleerde in het begin om deze 18% korting door te berekenen naar het eindproduct en dus voor ons gamers het spel 18% goedkoper te maken in hun store. Steam kwam toen dus direct met de noodmaatregel. Enkele uitgevers probeerde een spel enkel uit te brengen op de Epic games Store, maar dat faalde hard. Wellicht ook door hun eigen toedoen, omdat ze kozen de korting niet door te berekenen voor de consument, maar deze in eigen zak te houden. Tevens mag je als uitgever ook niet aanraden aan de consument om je game via de Epic Store te kopen. Het enige wat je mag vermelden is dat de game daar ook te koop is, mits Steam ernaast staat. En de gamers bestellen massaal op Steam en laten Epic links liggen.
Sorry voor dit lange geraas, maar af en toe vind ik het fijn om een irritatie mede te delen. 😉