Steam wordt ook in Nederland ter verantwoording geroepen

Volgens de Nederlandse Stichting Consumenten Competition Claims betalen Nederlandse gamers te veel voor hun games op Steam, omdat het bedrijf Valve een monopoliepositie heeft op de pc-gamingmarkt. Met een volgende juridische stap heeft de stichting het bedrijf via een brief aansprakelijk gesteld.

Volgens CCC maakt Valve misbruik van zijn monopoliepositie en maakt het uitgevers moeilijk om hun games elders goedkoper aan te bieden door middel van zogenoemde pariteitsverplichtingen. Daarnaast stellen zij dat het bedrijf buitensporig hoge commissies vraagt, die kunnen oplopen tot wel 30%, en daarmee de prijzen van games kunstmatig hoog houdt. Daarom is Consumenten Competition Claims een collectieve actie begonnen, die ervoor moet zorgen dat Valve stopt met het ‘onrechtmatig handelen’ en consumenten die een te hoge prijs hebben betaald worden gecompenseerd. Deze schadevergoeding kan oplopen tot 220 miljoen euro. Eerder dit jaar werd Valve in het Verenigd Koninkrijk al aangeklaagd voor ongeveer 754 miljoen euro vanwege zijn ‘overdreven’ hoge prijzen.

Volgens Gabe Newell zijn deze beschuldigingen onterecht. Hij stelt dat gamers juist veel keuze hebben in het hedendaagse gaminglandschap. Daarnaast hanteert het bedrijf volgens hem geen beleid dat prijzen op externe storefronts dicteert. Hoewel er natuurlijk alternatieven zijn, zoals Epic Games en GOG, is Steam nog altijd de marktleider, met op elk moment zo'n 42 miljoen actieve spelers.

Of de claim daadwerkelijk wordt doorgezet, is nog niet zeker, maar we houden jullie op de hoogte.