Releasedatum Thief: The Dark Project Remastered valt in december 2026
Als een dief in de nacht komt Nightdive Studios met de releasedatum van Thief: The Dark Project Remastered op de proppen. Je ziet het allemaal in de gloednieuwe gameplaytrailer van de aanstaande remaster.
En het onderstaande beeldmateriaal heeft niet alleen de releasedatum voor ons in petto. Thief: The Dark Project Remastered krijgt een fysieke uitgave, waarbij spelers kunnen kiezen uit de Standard, Steelbook en Trapezoid Editions. Dus mocht je deze stealthgame graag stilletjes in je kast verbergen, dan heb je die optie. Wel zo handig als je 'The Tarnished Mirror'-uitbreiding wilt ervaren. Naast de klassieke Thief-games wordt deze DLC aan het pakketje toegevoegd. Dit maakt het de eerste nieuwe officiële Thief-content in jarentijd. Het woord 'officieel' is hierbij ironisch, want 'The Tarnished Mirror' is gemaakt door de makers van de veelgeprezen mod 'The Black Parade'. In de expansie is de Trickster verslagen, de stad ondergaat een ideologische crisis en Garrett doet weer kleine klusjes om rond te kunnen komen. Door een schijnbaar eenvoudige diefstal van een handspiegel wordt hij bij een enorme samenzwering betrokken en het is aan jou om jezelf eruit te zien te werken.
Thief: The Dark Project Remastered is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles en Nintendo Switch-consoles.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Nieuwe gameplaybeelden Thief: The Dark Project Remastered
Thief: The Dark Project Remastered kwam vanuit de schaduw voorbij tijdens de PC Gaming Show. Het bleef bij nieuwe gameplaybeelden.0 reacties
-
Trailer
Thief: The Dark Project Remastered stilletjes aangekondigd
De originele Thief uit 1998 krijgt een remaster. Thief: The Dark Project Remastered blijft flinkt trouw aan het origineel en verschijnt deze winter.2 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.