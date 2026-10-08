Releasedatum van Among Us Story: On Guard bekendgemaakt

De releasedatum van Among Us Story: On Guard is uit de doeken gedaan. De nieuwe, opzichzelfstaande game van Among Us-ontwikkelaar Innersloth ligt net voor het voorjaar in de digitale winkelschappen.

Zag jij tijdens Summer Game Fest de aankondiging van Among Us Story: On Guard al aankomen? Ja? Dat is verdacht. In deze verhaalgedreven, singleplayerpuzzelgame stappen we immers af van de multiplayergameplay rond sociale deceptie van het origineel.

In een nieuwe trailer zien we het onderzoek naar een overleden kok zich recht voor onze ogen ontvouwen. Alles leuk en aardig, tot je als speler je eigen onschuld moet bewijzen. Zoek dan maar als de wiedeweerga wat Among Us tips op, anders duurt het niet lang tot de Emergency Meetings in jouw nadeel werken. Of erger: voordat jij het volgende slachtoffer wordt van de meedogenloze moordenaar aan boord.

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Among Us Story: On Guard verschijnt op 17 februari 2027 op Nintendo Switch 2, pc en mobiele apparaten.