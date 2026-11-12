Resident Evil Requiem wint Golden Joystick Awards 2026 - Ultimate Game of the Year

Tijdens de Golden Joystick Awards 2026 stapt Capcom uit de bus als de grootste winnaar met prijzen voor o.a. Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword en meer. We nemen hier even de tijd om alle verse titelhouders extra in de schijnwerpers te plaatsen!

Maar uiteraard komt de focus te liggen op de winnaar van de Ultimate Game of the Year-award: Resident Evil Requiem. De horrorgame van Capcom wist hoge ogen te gooien en ondanks dat de release plaatsvond in het begin van dit jaar, zijn zowel de spelers als de pers de titel nog lang niet vergeten. Capcom mag sowieso rekenen op een fantastische receptie gedurende de Golden Joystick Awards 2026, want hun andere games, zoals Onimusha: Way of the Sword en Pragmata krijgen ook hun dikverdiende awards. De Japanse ontwikkelaar zelf wordt uitgeroepen tot de beste studio van 2025. De gehele line-up aan digitale medailles, vind je hieronder:

Best Storytelling : Dispatch

Best Audio Design : Onimusha: Way of the Sword

Best Multiplayer Game : MECCHA CHAMELEON

Best Visual Design : CONTROL: Resonant

Best Game Expansion : DOOM: The Dark Ages - Revelations

Best Indie Game - Self-Published : MECCHA CHAMELEON

Best Indie Game : Valheim

Best Gaming Hardware : Steam Controller

Studio of the Year : CAPCOM

Best Early Access Game : Subnautica 2

Best Soundtrack : Dispatch

Still Playing Award - Mobile : Balatro

Still Playing Award - PC & Console : Minecraft

Streamer's Choice Award : MECCHA CHAMELEON

Best Game Trailer : Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had a Name

Best Remake/Remaster : The Witcher 3: Wild Hunt Remastered

Developers' Choice : MECCHA CHAMELEON

Best Game Adaptation : Iron Lung

Best Supporting Performer : Grace Saif (Pragmata)

Best Lead Performer : Angela Sant'Albano (Resident Evil Requiem)

PC Game of the Year : Crimson Desert

Console Game of the Year : Resident Evil Requiem

Critics' Choice Award : Big Walk

Most Wanted Game : The Witcher 4

Ultimate Game of the Year : Resident Evil Requiem

Kan jij je vinden in de games, ontwikkelaars en projecten die in de prijzen zijn gevallen? Laat het ons gerust weten.