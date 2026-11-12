Resident Evil Requiem wint Golden Joystick Awards 2026 - Ultimate Game of the Year
Tijdens de Golden Joystick Awards 2026 stapt Capcom uit de bus als de grootste winnaar met prijzen voor o.a. Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword en meer. We nemen hier even de tijd om alle verse titelhouders extra in de schijnwerpers te plaatsen!
Maar uiteraard komt de focus te liggen op de winnaar van de Ultimate Game of the Year-award: Resident Evil Requiem. De horrorgame van Capcom wist hoge ogen te gooien en ondanks dat de release plaatsvond in het begin van dit jaar, zijn zowel de spelers als de pers de titel nog lang niet vergeten. Capcom mag sowieso rekenen op een fantastische receptie gedurende de Golden Joystick Awards 2026, want hun andere games, zoals Onimusha: Way of the Sword en Pragmata krijgen ook hun dikverdiende awards. De Japanse ontwikkelaar zelf wordt uitgeroepen tot de beste studio van 2025. De gehele line-up aan digitale medailles, vind je hieronder:
- Best Storytelling: Dispatch
- Best Audio Design: Onimusha: Way of the Sword
- Best Multiplayer Game: MECCHA CHAMELEON
- Best Visual Design: CONTROL: Resonant
- Best Game Expansion: DOOM: The Dark Ages - Revelations
- Best Indie Game - Self-Published: MECCHA CHAMELEON
- Best Indie Game: Valheim
- Best Gaming Hardware: Steam Controller
- Studio of the Year: CAPCOM
- Best Early Access Game: Subnautica 2
- Best Soundtrack: Dispatch
- Still Playing Award - Mobile: Balatro
- Still Playing Award - PC & Console: Minecraft
- Streamer's Choice Award: MECCHA CHAMELEON
- Best Game Trailer: Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had a Name
- Best Remake/Remaster: The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
- Developers' Choice: MECCHA CHAMELEON
- Best Game Adaptation: Iron Lung
- Best Supporting Performer: Grace Saif (Pragmata)
- Best Lead Performer: Angela Sant'Albano (Resident Evil Requiem)
- PC Game of the Year: Crimson Desert
- Console Game of the Year: Resident Evil Requiem
- Critics' Choice Award: Big Walk
- Most Wanted Game: The Witcher 4
- Ultimate Game of the Year: Resident Evil Requiem
Kan jij je vinden in de games, ontwikkelaars en projecten die in de prijzen zijn gevallen? Laat het ons gerust weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Downloadnieuws
Capcom viert Evil Season met hoge kortingen op Steam
Mis jij nog een Resident Evil, Megaman, Dead Rising of Monster Hunter-game? Check dan nu de Capcom Halloween Sale!1 reactie
-
Gerucht
Gerucht: Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin verklapt details over DLC
Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin heeft tijdens een evenement zijn mond voorbij gepraat over de aanstaande DLC.3 reacties
-
Voorspelling
Summer Game Fest 5 juni 2026 preview - Dit verwachten wij van de show
Van Final Fantasy 7 Remake, Kingdom Hearts 4, Jurassic Park: Survival en meer: dit zijn onze verwachtingen voor Summer Game Fest 2026 van 5 juni 23:00!.17 reacties
-
Nieuws
Capcom denkt na over een Resident Evil-game in Japan
Waar zal de volgende Resident Evil-game zich afspelen? Producer Masato Kumazawa lijkt te hinten dat deze beroemde reeks eindelijk naar Japan zal komen.9 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.