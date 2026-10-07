Gerucht: Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin verklapt details over DLC
Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin heeft tijdens een evenement zijn mond voorbij gepraat over de aanstaande DLC. Hij geeft een paar spraakmakende details vrij over de nieuwe verhalende content die naar de horrorgame komt.
Je zou het bijna vergeten gedurende deze drukke dagen, maar in het begin van dit jaar kwam er al een GOTY-waardige titel uit: Resident Evil Requiem. Deze ware achtbaan van een survival-horrorgame wist binnen no-time goede impressies neer te zetten en dat heeft vanzelfsprekend geleid tot sterke sales. Dat is iets waar Capcom natuurlijk op voort wil borduren, dus ze werken aan een uitbreiding voor Resident Evil Requiem. Tijdens Meadowlark Comic Con werd de schrijver Haris Orkin geïnterviewd. Het hele gesprek is hieronder te beluisteren, maar mocht je graag de juicy details weten: hij claimt dat we in de DLC (nog) meer te weten komen over de OG-schurk Spencer. De snippet in kwestie:
Resident Evil Requiem is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Nog niet gespeeld, wacht op een deal, die komt misschien wel met black Friday hoop ik. Ben ook benieuwd naar de dlc dan.
Geweldige game die ik maar wat graag opnieuw opstart op de Switch 2, maar dan wel voor deze DLC.
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