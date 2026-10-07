Gerucht: Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin verklapt details over DLC

Resident Evil Requiem-schrijver Haris Orkin heeft tijdens een evenement zijn mond voorbij gepraat over de aanstaande DLC. Hij geeft een paar spraakmakende details vrij over de nieuwe verhalende content die naar de horrorgame komt.

Je zou het bijna vergeten gedurende deze drukke dagen, maar in het begin van dit jaar kwam er al een GOTY-waardige titel uit: Resident Evil Requiem. Deze ware achtbaan van een survival-horrorgame wist binnen no-time goede impressies neer te zetten en dat heeft vanzelfsprekend geleid tot sterke sales. Dat is iets waar Capcom natuurlijk op voort wil borduren, dus ze werken aan een uitbreiding voor Resident Evil Requiem. Tijdens Meadowlark Comic Con werd de schrijver Haris Orkin geïnterviewd. Het hele gesprek is hieronder te beluisteren, maar mocht je graag de juicy details weten: hij claimt dat we in de DLC (nog) meer te weten komen over de OG-schurk Spencer. De snippet in kwestie:

We have an arc for Spencer in Requiem. You understand that more. And in the DLC for Requiem, you will understand it even further. So yeah! I probably shouldn’t say that, but yeah. Haris Orkin

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Resident Evil Requiem is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.