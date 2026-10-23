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Capcom viert Evil Season met hoge kortingen op Steam

Door Rudy Wijnberg
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Zin om lekker te griezelen achter je pc of Steam Deck? Check dan nu even de Capcom Halloween Sale op Steam. De Japanse uitgever deelt namelijk niet alleen data uit, maar ook hoge kortingen op onder andere Resident Evil-games!

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Capcom beschikt over een rijk oeuvre. De uitgever en tevens ontwikkelaar gooit dat oeuvre nu voor een habbekrats te online in de Steam Store. Zo kun je de Resident Evil Reload Collection Extra nu met 74% korting op de kop tikken. Heb je al een aantal van die games? Geen zorgen, ook de individuele delen zijn voor een lage prijs op te pikken. Bekijk nu onderstaande lijst voor de highlights of bezoek de bron voor een volledig overzicht van de Capcom Halloween Sale.

GamePrijs vanPrijs voorKortings-
percentage
Resident Evil Reload Collection Extra€150,69€39,6774%
Resident Evil 4 (Remake)€39,99€9,9975%
Resident Evil Requiem€69,99€48,9930%
Resident Evil 2 (Remake)€39,99€7,9980%
Resident Evil Village€39,99€9,9975%
Capcom Classics Pack€39,54€19,7450%
Monster Hunter Stories Series Pack€111,97€55,0951%
Ace Attorney Series Complete Pack€127,96€59,8853%
Dead Rising Franchise Pack€110,95€34,7369% (nice)
Megaman Complete Pack€142,01€49,4265%

Alles al gespeeld of is er toch iets dat je in de backlog gooit? Laat het weten in de comments!

Bron: Capcom (Steam Sale)
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2826 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Mooie aanbiedingen, maar meeste heb ik al. En heb alweer genoeg gekocht de laatste tijd.

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