Capcom viert Evil Season met hoge kortingen op Steam

Zin om lekker te griezelen achter je pc of Steam Deck? Check dan nu even de Capcom Halloween Sale op Steam. De Japanse uitgever deelt namelijk niet alleen data uit, maar ook hoge kortingen op onder andere Resident Evil-games!

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Capcom beschikt over een rijk oeuvre. De uitgever en tevens ontwikkelaar gooit dat oeuvre nu voor een habbekrats te online in de Steam Store. Zo kun je de Resident Evil Reload Collection Extra nu met 74% korting op de kop tikken. Heb je al een aantal van die games? Geen zorgen, ook de individuele delen zijn voor een lage prijs op te pikken. Bekijk nu onderstaande lijst voor de highlights of bezoek de bron voor een volledig overzicht van de Capcom Halloween Sale.

Game Prijs van Prijs voor Kortings-

percentage Resident Evil Reload Collection Extra €150,69 €39,67 74% Resident Evil 4 (Remake) €39,99 €9,99 75% Resident Evil Requiem €69,99 €48,99 30% Resident Evil 2 (Remake) €39,99 €7,99 80% Resident Evil Village €39,99 €9,99 75% Capcom Classics Pack €39,54 €19,74 50% Monster Hunter Stories Series Pack €111,97 €55,09 51% Ace Attorney Series Complete Pack €127,96 €59,88 53% Dead Rising Franchise Pack €110,95 €34,73 69% (nice) Megaman Complete Pack €142,01 €49,42 65%

Alles al gespeeld of is er toch iets dat je in de backlog gooit? Laat het weten in de comments!