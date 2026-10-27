Pak hoge kortingen op games in de Steam Scream V-uitverkoop
Valve heeft de uitverkoop op een breed scala aan spooky games officieel gestart. Steam Scream V 2026 staat namelijk live en Valve gooit daarmee een behoorlijk aantal uitstekende games, zoals Resident Evil 4, Resident Evil 2, Subnautica en The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, in de uitverkoop.
Zin om lekker te griezelen, maar krap bij kas omdat de inkopen voor de feestdagen nog moeten komen? Check dan nu de Steam Scream V 2026-sale. De uitverkoop staat in het teken van games waarin bloed niet wordt geschuwd, bovennatuurlijke wezens heer en meester zijn en dood en verderf centraal staan. Onderstaande trailer zet alvast een aantal games in de spotlight, maar de lijst met aanbiedingen is vrijwel eindeloos. Check ook zeker even onderstaand overzicht voor een aantal pareltjes die wij in de sale hebben gevonden! Wees er echter snel bij. De Steam Scream V-sale loopt namelijk op 2 november om 18:00 uur Nederlandse tijd af.
|Game
|Prijs van
|Prijs voor
|Korting
|Dead by Daylight
|€19,99
|€7,99
|60%
|Resident Evil 4 Remake
|€39,99
|€9,99
|75%
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|€48,99
|€4,89
|90%
|Subnautica
|€29,99
|€7,49
|75%
|Resident Evil Village
|€39,99
|€9,99
|75%
|Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition
|€59,99
|€11,99
|80%
|Resident Evil 2 Remake
|€39,99
|€7,99
|80%
|Dredge
|€24,99
|€9,99
|60%
|Inscryption
|€19,99
|€7,99
|60%
|The 7th Guest Remake
|€19,99
|€9,99
|50%
|Alien: Isolation
|€39,99
|€9,99
|75%
|The Quarry
|€59,99
|€5,99
|90%
|Alone in the Dark
|€39,99
|€9,99
|75%
Ga jij een van bovenstaande games oppikken of ontbreekt er nog een pareltje in bovenstaande lijst? Laat het weten!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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