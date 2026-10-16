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Drie Resident Evil-games nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Zin om het spooky seizoen nog net even wat griezeliger te maken? Vanaf vandaag is het mogelijk om Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 Gold Edition op Nintendo Switch 2 te spelen!

Spelers zijn nu in staat om drie uitstekende games on the go te spelen. De drie Resident Evil-games zijn inmiddels verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Het gaat hierbij vooralsnog enkel om de digitale edities. Vanaf 29 januari 2027 zijn de drie games pas fysiek verkrijgbaar. Helaas worden de games niet gebundeld aangeboden en dienen we dus de individuele games per stuk af te tikken. Hierbij kost Resident Evil 2 Deluxe Edition € 39,99, Resident Evil 3 € 29,99 en Resident Evil 4 Gold Edition € 49,99.

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Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2792 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Kennedy
Kennedy
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Wou re4 gister kopen was 39.99€. Tijdens het afrekenen stond er dat hii pas de 16e uitkwam. Dus ik dacht nou dan koop ik hem wel om 00.00u. Dus ik om 23.59u naar de eshop, wil afrekenen. Krijg ik tijdems het afrekenen opeens een melding dat de prijs is veranderd. Precies om 00.00u was de game opeens 49.99€. Nou ik voelde me genaaid en heb hem daarom niet gekocht. En op de site van capcom staat dat de game 20% korting heeft tot november.

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Zijn alle 3 topgames , alleen de prijs had wel iets minder gemogen aangezien ze al jaren uit zijn op andere consoles , ach ja :)

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

Net zoals Village, Requiem en Resident Evil 7 zullen deze ook wel weer als game keycard verschijnen dus die ga ik niet halen.
Vind dat wel jammer. Had ze graag echt fysiek gehad.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Prijs per deel klopt wel netjes.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Heb ze gekocht zometeen maar beginnen met 1 van de 3.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
4 uur geleden

Zonde dat je ze niet in 1 bundel kan kopen maar goed.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Resident Evil 3 heb ik nog nooit gespeeld. Denk dat dit de enige is uit de hoofdreeks. Die ga ik nog wel een keer spelen. Maar ik ga nog wel even wachten, want ik heb nog veel te doen en ik zie dat ie al goedkoper dan 29 op de PS5 is.

1
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