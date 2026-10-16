Drie Resident Evil-games nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2

Zin om het spooky seizoen nog net even wat griezeliger te maken? Vanaf vandaag is het mogelijk om Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 Gold Edition op Nintendo Switch 2 te spelen!

Spelers zijn nu in staat om drie uitstekende games on the go te spelen. De drie Resident Evil-games zijn inmiddels verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Het gaat hierbij vooralsnog enkel om de digitale edities. Vanaf 29 januari 2027 zijn de drie games pas fysiek verkrijgbaar. Helaas worden de games niet gebundeld aangeboden en dienen we dus de individuele games per stuk af te tikken. Hierbij kost Resident Evil 2 Deluxe Edition € 39,99, Resident Evil 3 € 29,99 en Resident Evil 4 Gold Edition € 49,99.