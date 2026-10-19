Rideshare Stimulator laat je taxichauffeur spelen in demo
Is sociale interactie niet je ding, maar wil je wel weten hoe dat potentieel zou kunnen zijn? Speel dan nu de Rideshare Stimulator-demo op diverse devices. In de demo pikken we passagiers op, maken we een praatje en werken we deze zo snel mogelijk de auto uit.
Vanaf vandaag is het mogelijk om Rideshare Stimulator te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. In de game spelen we als een trotse taxichauffeur die eigenaardige typetjes oppikt om ze vervolgens af te zetten op de plaats van bestemming. Verwacht echter geen Crazy Taxi. Rideshare Stimulator verwacht namelijk dat je je aan de wet houdt. Doe je iets geks, dan reflecteert dat in je fictieve rating.
Rideshare Stimulator verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent nog geen releasedatum.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Rideshare Stimulator-schrijfster claimt te zijn vervangen door ChatGPT
Voormalig Rideshare Stimulator-schrijver Stella Sacco claimt te zijn vervangen door ChatGPT. Saber Interactive ontkent dat, maar maakt wel gebruik van AI.8 reacties
-
Trailer
Rideshare Stimulator is Crazy Taxi, maar dan extreem rustig
Saber Interactive's Rideshare Stimulator is aangekondigd voor PS5, Xbox Series en pc. Vervoer passagiers, verdien geld en bouw je eigen taxibedrijf op.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.