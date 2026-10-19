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Rideshare Stimulator laat je taxichauffeur spelen in demo

Door Rudy Wijnberg
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Is sociale interactie niet je ding, maar wil je wel weten hoe dat potentieel zou kunnen zijn? Speel dan nu de Rideshare Stimulator-demo op diverse devices. In de demo pikken we passagiers op, maken we een praatje en werken we deze zo snel mogelijk de auto uit.

Vanaf vandaag is het mogelijk om Rideshare Stimulator te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. In de game spelen we als een trotse taxichauffeur die eigenaardige typetjes oppikt om ze vervolgens af te zetten op de plaats van bestemming. Verwacht echter geen Crazy Taxi. Rideshare Stimulator verwacht namelijk dat je je aan de wet houdt. Doe je iets geks, dan reflecteert dat in je fictieve rating.

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Rideshare Stimulator verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent nog geen releasedatum.

Bron: Saber Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2798 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Rideshare Stimulator
Rideshare Stimulator

Ontwikkelaar

Unigine

Uitgever

Saber Interactive

Release

2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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