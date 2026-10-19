Rideshare Stimulator laat je taxichauffeur spelen in demo

Is sociale interactie niet je ding, maar wil je wel weten hoe dat potentieel zou kunnen zijn? Speel dan nu de Rideshare Stimulator-demo op diverse devices. In de demo pikken we passagiers op, maken we een praatje en werken we deze zo snel mogelijk de auto uit.

Vanaf vandaag is het mogelijk om Rideshare Stimulator te spelen op PlayStation 5, Xbox Series en pc. In de game spelen we als een trotse taxichauffeur die eigenaardige typetjes oppikt om ze vervolgens af te zetten op de plaats van bestemming. Verwacht echter geen Crazy Taxi. Rideshare Stimulator verwacht namelijk dat je je aan de wet houdt. Doe je iets geks, dan reflecteert dat in je fictieve rating.

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Rideshare Stimulator verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent nog geen releasedatum.