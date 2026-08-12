Rideshare Stimulator-schrijfster claimt te zijn vervangen door ChatGPT
Eind juli werd door Saber Interactive Rideshare "Stimulator" aangekondigd. In de game, waarin je in wezen de rol van Uberchauffeur bekleedt, ga je gesprekken aan met klanten op de achterbank. Voormalig schrijver Stella Sacco claimt echter gedurende het ontwikkelproces te zijn vervangen door een nieuwe collega. Niet door Henk, Ingrid, Rudy of één van de vele Patricks, maar door een knaap genaamd ChatGPT.
Voormalig lead writer Stella Sacco claimt op BlueSky halverwege de ontwikkeling van Rideshare Stimulator te zijn vervangen door ChatGPT. In 2023 plaatste Sacco al een soortgelijk bericht, waarin de schrijfster beweerde te zijn vervangen door een LLM voor een onaangekondigde game na het besluit van Sabers C-level om meer AI te gebruiken. Hierbij zou het probleem dus niet liggen bij ontwikkelaar Unigine, maar bij uitgever Saber Interactive.
Na navraag van PC Gamer komt Saber Interactive met de volgende respons:
“Neither Saber nor Unigine have replaced any writers with AI for Rideshare or any other game. In fact, Saber's staff of writers has tripled since 2023. Rideshare's story was written entirely by real people.
The game will also feature an experimental, free-ride mode that by necessity incorporates AI as the number of passengers in the game is infinite. We are firm believers in using AI tools to improve or enhance gameplay experiences and improve NPC behavior as we have done since Saber was founded in 2001. As the industry has continued to contract, Saber continues to hire. None of our 3000+ employees have to worry about being replaced by AI.”
Sacco geeft hierbij aan dat na haar vertrek bij Saber in 2024 inderdaad gekozen kan zijn om er weer menselijke schrijvers op te zetten. Destijds was dat volgens de lead writer echter niet het geval. Overigens is het opvallend dat Saber aangeeft AI te gebruiken, maar de bedoelde disclaimer daarvoor op Steam niet inzet. De Steam-pagina van Rideshare Stimulator geeft namelijk nergens aan dat AI wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de game.
Rideshare Stimulator kent nog geen releasedatum. De game is in productie voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Je frustratie over werkgever online uiten is niet slim mevrouw. Een toekomstige baas denkt nu 2x na voordat ze je aannemen
Niet gek toch, voor zoiets kan ChatGPT veel meer uitpoepen dan zo’n schrijfster, en je kan er nog verrassend leuke gesprekken mee hebben ook. We moeten niet te krampachtig gaan doen.
Deze dame lijkt het eerder mede te delen als wraak, omdat ze weet dat mensen gaat haten op AI.
Shoot maar op The Rock iedereen die hier ook zo fel anti AI is met letterlijk alles… 😛😎
Ik krijg nu ik dit lees ineens een idee voor een horrorgame: je neemt de rol aan van een gamer die een nieuwe game wil kopen. Je krijgt verschillende store-pagina's en trailers voor je kiezen en moet op basis van wat je leest en ziet een game uitkiezen. Als je een game uitkiest waar geen AI voor is gebruikt, verdien je punten en kom je een ronde verder. Als je een game uitkiest waar wel AI voor is gebruikt, ga je game over. Plot twist: in elke game wordt AI gebruikt en dit is dus een spelletje dat je niet kunt winnen.
Apart hoe dit is gelopen dan maar t verbaast me niks maar ja... Wat weet ChatGPT nou echt van een gesprek in een taxi? Het is nog nooit in 1 geweest.
Het ding wat nooit zou gebeuren blijft gebeuren.