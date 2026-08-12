Eind juli werd door Saber Interactive Rideshare "Stimulator" aangekondigd. In de game, waarin je in wezen de rol van Uberchauffeur bekleedt, ga je gesprekken aan met klanten op de achterbank. Voormalig schrijver Stella Sacco claimt echter gedurende het ontwikkelproces te zijn vervangen door een nieuwe collega. Niet door Henk, Ingrid, Rudy of één van de vele Patricks, maar door een knaap genaamd ChatGPT.

Voormalig lead writer Stella Sacco claimt op BlueSky halverwege de ontwikkeling van Rideshare Stimulator te zijn vervangen door ChatGPT. In 2023 plaatste Sacco al een soortgelijk bericht, waarin de schrijfster beweerde te zijn vervangen door een LLM voor een onaangekondigde game na het besluit van Sabers C-level om meer AI te gebruiken. Hierbij zou het probleem dus niet liggen bij ontwikkelaar Unigine, maar bij uitgever Saber Interactive.

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Na navraag van PC Gamer komt Saber Interactive met de volgende respons:

“Neither Saber nor Unigine have replaced any writers with AI for Rideshare or any other game. In fact, Saber's staff of writers has tripled since 2023. Rideshare's story was written entirely by real people.

The game will also feature an experimental, free-ride mode that by necessity incorporates AI as the number of passengers in the game is infinite. We are firm believers in using AI tools to improve or enhance gameplay experiences and improve NPC behavior as we have done since Saber was founded in 2001. As the industry has continued to contract, Saber continues to hire. None of our 3000+ employees have to worry about being replaced by AI.”

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Sacco geeft hierbij aan dat na haar vertrek bij Saber in 2024 inderdaad gekozen kan zijn om er weer menselijke schrijvers op te zetten. Destijds was dat volgens de lead writer echter niet het geval. Overigens is het opvallend dat Saber aangeeft AI te gebruiken, maar de bedoelde disclaimer daarvoor op Steam niet inzet. De Steam-pagina van Rideshare Stimulator geeft namelijk nergens aan dat AI wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de game.

Rideshare Stimulator kent nog geen releasedatum. De game is in productie voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.