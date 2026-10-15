Rijd in de KITT van Knight Rider in Stuntman: Hollywood

Met een iconisch deuntje komt Knight Rider aangereden. De KITT wordt onderdeel van de Stuntman: Hollywood-garage.

Stuntman: Hollywood is de volgende actievolle racegame van Saber Interactive, waarin je (zoals de titel al verklapt) te werk gaat als een stuntman. Er kwamen al eerder iconische film-franchises voorbij, zoals Jurassic Park en Jurassic World, Back to the Future, Fast & Furious, Miami Vice en Death Race. Nu is het echter de tijd voor Knight Rider om de spotlight te pakken. Met de welbekende melodie en de herkenbare KITT kan je straks in Stuntman: Hollywood bloedlinke stunts uithalen, terwijl je doet alsof je David Hasselhoff bent.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Stuntman: Hollywood is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.