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Galaxies Showcase oktober 2026

Rijd in de KITT van Knight Rider in Stuntman: Hollywood

Door Bram Noteboom
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Met een iconisch deuntje komt Knight Rider aangereden. De KITT wordt onderdeel van de Stuntman: Hollywood-garage.

Stuntman: Hollywood is de volgende actievolle racegame van Saber Interactive, waarin je (zoals de titel al verklapt) te werk gaat als een stuntman. Er kwamen al eerder iconische film-franchises voorbij, zoals Jurassic Park en Jurassic World, Back to the Future, Fast & Furious, Miami Vice en Death Race. Nu is het echter de tijd voor Knight Rider om de spotlight te pakken. Met de welbekende melodie en de herkenbare KITT kan je straks in Stuntman: Hollywood bloedlinke stunts uithalen, terwijl je doet alsof je David Hasselhoff bent.

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Stuntman: Hollywood is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Stuntman: Hollywood
Stuntman: Hollywood

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
19 minuten geleden

Ze winnen alvast op nostalgiepunten, nu nog de stem van Kitt erbij.

Misschien nog The dukes of hazzard en The A-team erbij en dan komen we er wel.

0
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Kijk hier toch best naar uit. Heb het vorige deel met veel plezier gespeeld. Kitt is wel echt heel vet. Nostalgie ten top.
Pratend in horloge:
'Kitt, get me outta here.'

0
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