Rijd in de KITT van Knight Rider in Stuntman: Hollywood
Met een iconisch deuntje komt Knight Rider aangereden. De KITT wordt onderdeel van de Stuntman: Hollywood-garage.
Stuntman: Hollywood is de volgende actievolle racegame van Saber Interactive, waarin je (zoals de titel al verklapt) te werk gaat als een stuntman. Er kwamen al eerder iconische film-franchises voorbij, zoals Jurassic Park en Jurassic World, Back to the Future, Fast & Furious, Miami Vice en Death Race. Nu is het echter de tijd voor Knight Rider om de spotlight te pakken. Met de welbekende melodie en de herkenbare KITT kan je straks in Stuntman: Hollywood bloedlinke stunts uithalen, terwijl je doet alsof je David Hasselhoff bent.
Stuntman: Hollywood is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Preview
Preview: Hands-on met Stuntman: Hollywood
Gameliners stuntelman Patatrick mocht zijn stuurmanskunsten tonen bij Stuntman: Hollywood. Is er een heuse stuntdubbel aan hem verloren gegaan?6 reacties
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Trailer
Herbeleef de actie van Jurassic World in Stuntman: Hollywood
Heb je je altijd al eens willen begeven op de set van Universal Pictures? Kijk dan niet verder, want Jurassic World komt naar Stuntman: Hollywood.9 reacties
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Trailer
Word film stuntman voor Universal-films in Stuntman: Hollywood
Stuntman is terug! In Stuntman: Hollywood kun je stuntman spelen voor bekende Universal-films, zoals Fast & Furious, Back to the Future en meer.12 reacties
Ze winnen alvast op nostalgiepunten, nu nog de stem van Kitt erbij.
Misschien nog The dukes of hazzard en The A-team erbij en dan komen we er wel.
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