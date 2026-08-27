Herbeleef de actie van Jurassic World in Stuntman: Hollywood

Heb je je altijd al eens willen begeven op de set van Universal Pictures? Kijk dan niet verder, want Jurassic World komt naar Stuntman: Hollywood.

Tijdens de XBOX @ gamescom-show werd in een actievolle trailer de samenwerking tussen Stuntman: Hollywood en Jurassic World aangekondigd. Stap op de motor of kruip achter het stuur en scheur langs enorme explosies en vulkaanuitbarstingen, ontsnap aan hongerige dinosaurussen en race door het iconische prehistorische park. Check de aankondigingstrailer hieronder.

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Een releasedatum voor Stuntman: Hollywood is nog niet bekend. Wel weten we dat de game beschikbaar komt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.