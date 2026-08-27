Herbeleef de actie van Jurassic World in Stuntman: Hollywood
Heb je je altijd al eens willen begeven op de set van Universal Pictures? Kijk dan niet verder, want Jurassic World komt naar Stuntman: Hollywood.
Tijdens de XBOX @ gamescom-show werd in een actievolle trailer de samenwerking tussen Stuntman: Hollywood en Jurassic World aangekondigd. Stap op de motor of kruip achter het stuur en scheur langs enorme explosies en vulkaanuitbarstingen, ontsnap aan hongerige dinosaurussen en race door het iconische prehistorische park. Check de aankondigingstrailer hieronder.
Een releasedatum voor Stuntman: Hollywood is nog niet bekend. Wel weten we dat de game beschikbaar komt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
Ik kan me nog de Stuntman game herinneren op mijn OG Xbox… wat een lol heb ik gehad met die game! Denk dat ik deze ook wel uit wil checken😀