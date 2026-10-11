Roger Jr. bokst erop los in Tekken 8
In een nieuwe Tekken 8-gameplaytrailer zien we de iconische kangoeroe Roger Jr. in actie. Ben jij klaar voor deze nieuwe hoppende challenger?
Als er iemand kampioen in boksen is, dan is dat Roger Jr. wel. Dit zoogdier uit Australië gebruikt zijn vlugge vuisten om barrages aan pijn door te geven, terwijl zijn lange staart zorgt voor de nodige afwisseling. En dit buideldier vecht natuurlijk niet alleen. Ja, wie denk je dat Roger Jr. daadwerkelijk is? Juist, dat is de baby! Dit personage is het ultieme voorbeeld van moeder-en-zoon quality time. Mocht je meer willen ontdekken over het personage, kijk dan vooral de onderstaande gameplaybeelden. Blijf ook plakken tot het einde, want er staan wat teasers te wachten op de trouwe Tekken-fans.
Tekken 8 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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