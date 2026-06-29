Bob is 'bigger than ever' in Tekken 8

Hij is groot, zwaar, maar ook snel en een absolute vechtersbaas. Tijdens EVO 2026 maakt Bob een triomfantelijke terugkeer naar Tekken 8.

Bob maakte oorspronkelijk zijn debuut in Tekken 6 en viel op wegens zijn ronde vormen. Laat je echter niet foppen. Ja, de beste man heeft een paar kilootjes te veel vet aan zijn onderbuik hangen, maar hij is alsnog razendsnel en weet met gemak rake klappen uit te delen. Zijn speelstijl heeft drie kernpilaren: snelheid, gewicht en power. Mocht je wel trek hebben in zijn moves, dan hoef je niet lang meer te wachten. Bob is beschikbaar vanaf 19 augustus 2026 voor alle beschikbare platformen. Hij is onderdeel van de Season 3 Character Pass.

Een andere deelnemer ontvangt een teaser aan het einde van de onderstaande trailer. Spot de meme met Roger Jr. hieronder.

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Tekken 8 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.