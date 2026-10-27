Skydance verplicht kantoorwerk en biedt personeel oprotpremie
Skydance, ontstaan uit een samenvoeging van Warner Bros. Discovery en Paramount, lijkt een deel van zijn personeel liever gisteren dan vandaag kwijt te willen zijn. Tenminste, zo kunnen we voorzichtig concluderen uit een aantal bedrijfsmaatregelen. Het woord ontslag klinkt immers vies, maar wel is er duidelijk gemaakt dat er kosten bespaard moeten worden. Dus voert Skydance een aantal wijzigingen in zijn beleid door om het proces ietwat te versoepelen. Zo dient iedereen volgens de RTO (Return to Office) vijf dagen op kantoor te zitten en wordt er een vrijwillige ontslagvergoeding aangeboden.
Een overname gaat vrijwel nooit zonder slachtoffers. Paramount heeft Warner Bros. Discovery voor een astronomisch bedrag van een geschatte 110 miljard dollar overgenomen. De twee bedrijven zijn vervolgens samengebracht onder het Skydance-label. Maar waar bedrijven fuseren, komt er doorgaans ook een wisseling van de wacht. Het nieuwe management is vastberaden om een aantal wijzigingen snel door te voeren. Hier is de verplichte RTO onderdeel van. Dit 'bevel' eist dat alle werknemers met een thuiswerkregeling vijf dagen per week op kantoor aanwezig zijn. De RTO wordt bedrijfswijd gefaseerd doorgevoerd. Overigens zou deze regeling niet bedoeld zijn om personeel weg te treiteren, maar om cohesie op de werkvloer te brengen.
Mochten werknemers dat niet leuk vinden, dan krijgen deze de optie om in ruil voor een ontslagvergoeding het pand stilletjes te verlaten. Dit zogeheten 'Voluntary Buyout Program' is echter niet voor iedereen beschikbaar en kent een aanmelddeadline. Werknemers die gebruik willen maken van het Buyout Program dienen dat voor 8 november 2026 te laten weten. Het zou hierbij gaan om twee weken salaris per jaar in actieve dienst. Dat mensen op die kans inspringen, zou niet onbegrijpelijk zijn. Zou de RTO niet overtuigen, dan zou het aanstellen van voormalig Activision-CEO Bobby Kotick de werknemers wellicht nog net dat laatste zetje kunnen geven.
Of werknemers ingaan op het aanbod van Skydance, moet nog blijken.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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De luxe die mensen verkregen tijdens de ''corona'' tijd wordt opgeheven. ik zie het probleem niet echt. Als werkgever bepaal je gewoon waar jij werkuren doorbrengt toch. Anders kun je inderdaad beter op zoek naar een bedrijf die daar wat makkelijker is.
Als we ze allemaal gaan posten hier dan komende weken, dan wordt de helft van het overzicht gevuld met deze berichten.
We wisten dat dit ging komen. Het was al begonnen, maar nu slaat de paniek een beetje toe en gaat het in een stroomversnelling.
Ik denk dat ik een koffiezaak ga beginnen. Hoe drinken jullie hem graag?
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