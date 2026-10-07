Voormalig Activision Blizzard CEO Bobby Kotick joint Skydance
Gisteren werd de fusie van Paramount en Warner Bros. afgerond. Een van de grootste mediafusies ooit is hiermee een feit. Grote namen maken deel uit van de raad van bestuur, waaronder voormalig CEO van Activision Blizzard Bobby Kotick.
Ook Tony Blair is van de partij. De voormalige Britse premier wordt adviseur van de raad van bestuur. Topman David Ellison, zoon van techmiljardair Larry Ellison, prijst de decennialange ervaring als leidinggevende van Bobby Kotick. Ellison stelt dat Kotick waardevolle kennis meebrengt op het gebied van het opbouwen van franchises die de tand des tijds weten te doorstaan. Over Tony Blair zegt hij dat deze gerespecteerd wordt om zijn intellect, strategische visie en zijn vermogen om mensen achter gedurfde, toekomstgerichte ideeën te verenigen.
Onder de fusie vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders, evenals de twee grote streamingdiensten Paramount+ en HBO Max. De namen Paramount en Warner Bros. blijven bestaan als studiomerken. Ook CBS, CNN, HBO, MTV en Discovery behouden hun namen. Hiermee komen CBS News en CNN, de twee bekendste nieuwsorganisaties van het land, onder een dak.
Het bedrijf heeft wel te kampen met de overnames van miljarden dollars, waardoor velen vrezen voor hun baan.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
-
Nieuws
Reukspoor Marvel's Wolverine nu volledig uit te schakelen
Insomniac Games voegt een nieuwe Hint-toggle toe aan Marvel's Wolverine, waarmee reuksporen volledig worden uitgeschakeld.1 reactie
-
Gerucht
Gerucht: PS5-versie Forza Horizon 6 verschijnt toch in 2027
De betrouwbare insider billbil-kun van Dealabs geeft een nieuwe releasedatum voor de PS5-versie van Forza Horizon 6 vrij.0 reacties
-
Nieuws
Pokémon FireRed en LeafGreen krijgen eindelijk Home-support
Pokémon Home 4.1.0 voegt ondersteuning toe voor Pokémon FireRed en LeafGreen op Nintendo Switch 2. Er is echter een catch.0 reacties
-
Game review1
Order of the Sinking Star review - Duizend puzzels om je hoofd over te breken
Order of the Sinking Star van Jonathan Blow kent meer dan duizend puzzels, maar zijn deze ook leuk om op te lossen?1 reactie
Bobby kotick staat in mijn woordenboek voor niet veel positiefs behalve geld en melken melken melken melken tot de laatste dollar eruit is gekropen. Ik maakte vroeger grappen dat je tijdens een nieuwe deel tony hawk weleens een bericht zou kunnen krijgen halverwegen een level dat je 10 dollar zou moeten betalen om verder te spelen. ik wens ze succes daar met weer veeeeeel geld verdienen aan minimale creativiteit.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.