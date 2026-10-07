Voormalig Activision Blizzard CEO Bobby Kotick joint Skydance

Gisteren werd de fusie van Paramount en Warner Bros. afgerond. Een van de grootste mediafusies ooit is hiermee een feit. Grote namen maken deel uit van de raad van bestuur, waaronder voormalig CEO van Activision Blizzard Bobby Kotick.

Ook Tony Blair is van de partij. De voormalige Britse premier wordt adviseur van de raad van bestuur. Topman David Ellison, zoon van techmiljardair Larry Ellison, prijst de decennialange ervaring als leidinggevende van Bobby Kotick. Ellison stelt dat Kotick waardevolle kennis meebrengt op het gebied van het opbouwen van franchises die de tand des tijds weten te doorstaan. Over Tony Blair zegt hij dat deze gerespecteerd wordt om zijn intellect, strategische visie en zijn vermogen om mensen achter gedurfde, toekomstgerichte ideeën te verenigen.

Onder de fusie vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders, evenals de twee grote streamingdiensten Paramount+ en HBO Max. De namen Paramount en Warner Bros. blijven bestaan als studiomerken. Ook CBS, CNN, HBO, MTV en Discovery behouden hun namen. Hiermee komen CBS News en CNN, de twee bekendste nieuwsorganisaties van het land, onder een dak.

Het bedrijf heeft wel te kampen met de overnames van miljarden dollars, waardoor velen vrezen voor hun baan.