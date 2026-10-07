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Voormalig Activision Blizzard CEO Bobby Kotick joint Skydance

Door Hannah Herzberg
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Gisteren werd de fusie van Paramount en Warner Bros. afgerond. Een van de grootste mediafusies ooit is hiermee een feit. Grote namen maken deel uit van de raad van bestuur, waaronder voormalig CEO van Activision Blizzard Bobby Kotick.

Ook Tony Blair is van de partij. De voormalige Britse premier wordt adviseur van de raad van bestuur. Topman David Ellison, zoon van techmiljardair Larry Ellison, prijst de decennialange ervaring als leidinggevende van Bobby Kotick. Ellison stelt dat Kotick waardevolle kennis meebrengt op het gebied van het opbouwen van franchises die de tand des tijds weten te doorstaan. Over Tony Blair zegt hij dat deze gerespecteerd wordt om zijn intellect, strategische visie en zijn vermogen om mensen achter gedurfde, toekomstgerichte ideeën te verenigen.

Onder de fusie vallen tientallen Amerikaanse tv-zenders, evenals de twee grote streamingdiensten Paramount+ en HBO Max. De namen Paramount en Warner Bros. blijven bestaan als studiomerken. Ook CBS, CNN, HBO, MTV en Discovery behouden hun namen. Hiermee komen CBS News en CNN, de twee bekendste nieuwsorganisaties van het land, onder een dak.

Skydance

Het bedrijf heeft wel te kampen met de overnames van miljarden dollars, waardoor velen vrezen voor hun baan.

Bron: The Hollywood Reporter
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 13 reviews 133 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar CarnifeX
CarnifeX
lvl9 NPC 2.0
6 minuten geleden

Heeft bobby ervaring met het opbouwen van franchises? Ik dacht dat de studios vooral aan het bouwen waren en bobby zijn zakken en die van de aandeelhouders vulde.

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Avatar fpsbig
fpsbig
lvl4 Reply Goblin
12 minuten geleden

Bobby kotick staat in mijn woordenboek voor niet veel positiefs behalve geld en melken melken melken melken tot de laatste dollar eruit is gekropen. Ik maakte vroeger grappen dat je tijdens een nieuwe deel tony hawk weleens een bericht zou kunnen krijgen halverwegen een level dat je 10 dollar zou moeten betalen om verder te spelen. ik wens ze succes daar met weer veeeeeel geld verdienen aan minimale creativiteit.

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