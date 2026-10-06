Speel detective in Warhammer 40,000: Dark Heresy video
Een releasedatum heeft Warhammer 40,000: Dark Heresy nog steeds niet, maar deze langverwachte cRPG krijgt nu wel een nieuwe (korte) gameplayvideo.
In deze video wordt het 'Detective System' van de game uit de doeken gedaan. De wereld is niet vrij van misdaden en jij moet uiteraard gaan uitdokteren wat er precies is gebeurd. Ondervraag (lees: folter) getuigen, verzamel aanwijzingen en los het mysterie op. Wie kan je vertrouwen en wie is deel van het complot? Dat klinkt allemaal best veelbelovend, bekijk de video waarvan sprake hier.
Warhammer 40,000: Dark Heresy zal verschijnen op de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc. Een releasedatum is er nog niet, maar wij konden de game wel al testen op gamescom: lees hier meer.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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