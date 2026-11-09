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Releasedatum Warhammer 40,000: Dark Heresy vrijgegeven

Door Bram Noteboom
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Emperor be praised! De verhalende cRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy komt in januari 2027 te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Owlcat Games weten aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.

De studio hoopt het succes achter diens vorige game 'Warhammer 40,000: Rogue Trader' een passend vervolg te geven en dit doen ze door een nieuwe soortgelijke titel uit te brengen. In Warhammer 40,000: Dark Heresy reis je af naar de Calixis Sector en kom je in aanraking met de gruwelijke Night Lords. Als acoliet zijnde krijg je de nobele taak om samenzweringen aan het licht te brengen en ketterij de kop in te drukken. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot in dit duistere avontuur. Je moet moeilijke keuzes maken om zo impact te hebben op de samenloop van het verhaal, al gaan er genoeg dingen gebeuren die je gaat betreuren. Dat wordt snel duidelijk in het onderstaande beeldmateriaal:

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Warhammer 40,000: Dark Heresy is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Owlcat Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5810 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Dark Heresy
Warhammer 40,000: Dark Heresy

Ontwikkelaar

Owlcat Games

Uitgever

Owlcat Games

Release

28 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Mooi!

0
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Komt deze ook op disk of alleen digitaal?

Rogue Trader ooit digitaal gekocht en toen hij enkele weken geleden op disk kwam was het 1e wat ik deed de titel nog een keer kopen. :D

0
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