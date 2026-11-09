Releasedatum Warhammer 40,000: Dark Heresy vrijgegeven

Emperor be praised! De verhalende cRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy komt in januari 2027 te verschijnen. Dit laat ontwikkelaar Owlcat Games weten aan de hand van een nieuwe gameplaytrailer.

De studio hoopt het succes achter diens vorige game 'Warhammer 40,000: Rogue Trader' een passend vervolg te geven en dit doen ze door een nieuwe soortgelijke titel uit te brengen. In Warhammer 40,000: Dark Heresy reis je af naar de Calixis Sector en kom je in aanraking met de gruwelijke Night Lords. Als acoliet zijnde krijg je de nobele taak om samenzweringen aan het licht te brengen en ketterij de kop in te drukken. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot in dit duistere avontuur. Je moet moeilijke keuzes maken om zo impact te hebben op de samenloop van het verhaal, al gaan er genoeg dingen gebeuren die je gaat betreuren. Dat wordt snel duidelijk in het onderstaande beeldmateriaal:

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Warhammer 40,000: Dark Heresy is beschikbaar vanaf 28 januari 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.