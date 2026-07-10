Maak kennis met Saro in Warhammer 40,000: Dark Heresy

Een CRPG gebaseerd op Warhammer 40,000 is iets wat al héél lang op de lijstjes van diverse fans stond. Owlcat Games heeft met Warhammer 40,000: Rogue Trader grote schoenen gecreëerd om te vullen, maar ze zijn hard aan het werk aan Warhammer 40,000: Dark Heresy. Tijd om kennis te maken met de Sanctioned Psyker: Saro.

Met hulp van zijn vloek laat Saro met gemak zijn tegenstanders in vlam opgaan. Letterlijk, want deze pyromancer heeft al de nodige 'kills' op zijn naam staan. In de trailer zien we verder wat nieuwe gameplaybeelden met Saro in de hoofdrol voorbij komen. Voor de échte Warhammer-fans valt er ook wat concept-art van Saro te spotten. Voor wie op meer nieuws hoopte, helaas: een releasedatum wordt nog niet medegedeeld.

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Warhammer 40,000: Dark Heresy verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.