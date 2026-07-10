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Maak kennis met Saro in Warhammer 40,000: Dark Heresy

Door Wim Odekerken

Een CRPG gebaseerd op Warhammer 40,000 is iets wat al héél lang op de lijstjes van diverse fans stond. Owlcat Games heeft met Warhammer 40,000: Rogue Trader grote schoenen gecreëerd om te vullen, maar ze zijn hard aan het werk aan Warhammer 40,000: Dark Heresy. Tijd om kennis te maken met de Sanctioned Psyker: Saro.

Met hulp van zijn vloek laat Saro met gemak zijn tegenstanders in vlam opgaan. Letterlijk, want deze pyromancer heeft al de nodige 'kills' op zijn naam staan. In de trailer zien we verder wat nieuwe gameplaybeelden met Saro in de hoofdrol voorbij komen. Voor de échte Warhammer-fans valt er ook wat concept-art van Saro te spotten. Voor wie op meer nieuws hoopte, helaas: een releasedatum wordt nog niet medegedeeld.

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Warhammer 40,000: Dark Heresy verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Bron: Owlcat Games
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 134 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Warhammer 40,000: Dark Heresy
Warhammer 40,000: Dark Heresy

Ontwikkelaar

Owlcat Games

Uitgever

Owlcat Games

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
3 uur geleden

Vet!

0
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