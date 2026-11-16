Stranger Than Heaven - Act 2-trailer kent hoge Yakuzavibe
Bang dat je in 2027 weinig te doen hebt na al die klappers van 2026? Geen zorgen, want in januari 2027 komt alweer Stranger Than Heaven te verschijnen. SEGA doet wat meer informatie over het tweede hoofdstuk uit de doeken in een nieuwe trailer, waarin Kure in het jaar 1929 de hoofdrol speelt. Verwacht geen vredig tafereel, de yakuza speelt namelijk een grote rol.
Volg Makoto Daito gedurende een groot deel van zijn leven. Stranger Than Heaven start in 1915, maar loopt door tot 1965. Hierbij is de game opgeknipt in diverse acts, waarbij iedere act een ander tijdperk representeert. Act 2 voert ons af naar Kure in het jaar 1929. Geen makkelijke tijd voor de nog jonge Daito, want na een aanval op de patriarch van de Iwaki-familie besluit Daito zich aan te sluiten bij de yakuza. Al snel beklimt Daito de interne ladder en komt de hoofdrolspeler bekend te staan als de 'Red Oni'. Waarom dat is, zien we helaas pas bij release van de game.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Geen zin om de portemonnee te trekken, maar wel in het bezit van een Xbox Game Pass-abonnement? Mooi! Want Stranger Than Heaven verschijnt ook via Xbox Game Pass.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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