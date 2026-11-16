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Stranger Than Heaven - Act 2-trailer kent hoge Yakuzavibe

Door Rudy Wijnberg
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Bang dat je in 2027 weinig te doen hebt na al die klappers van 2026? Geen zorgen, want in januari 2027 komt alweer Stranger Than Heaven te verschijnen. SEGA doet wat meer informatie over het tweede hoofdstuk uit de doeken in een nieuwe trailer, waarin Kure in het jaar 1929 de hoofdrol speelt. Verwacht geen vredig tafereel, de yakuza speelt namelijk een grote rol.

Volg Makoto Daito gedurende een groot deel van zijn leven. Stranger Than Heaven start in 1915, maar loopt door tot 1965. Hierbij is de game opgeknipt in diverse acts, waarbij iedere act een ander tijdperk representeert. Act 2 voert ons af naar Kure in het jaar 1929. Geen makkelijke tijd voor de nog jonge Daito, want na een aanval op de patriarch van de Iwaki-familie besluit Daito zich aan te sluiten bij de yakuza. Al snel beklimt Daito de interne ladder en komt de hoofdrolspeler bekend te staan als de 'Red Oni'. Waarom dat is, zien we helaas pas bij release van de game.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Geen zin om de portemonnee te trekken, maar wel in het bezit van een Xbox Game Pass-abonnement? Mooi! Want Stranger Than Heaven verschijnt ook via Xbox Game Pass.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2911 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Stranger Than Heaven

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

15 januari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Als ik nog een Xbox met Gamepass had, was dit een no brainer geweest. Nu twijfel ik nog omdat ik dan nog met andere games bezig ben waarschijnlijk. En die Ryu ga Kotoku studio games zijn ook nog eens vrij snel in de sale.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
6 uur geleden

Ben gek op de Yakuza/Like a Dragon serie, maar twijfel nog wel over deze.

0
Avatar Larv
Larv
lvl8 Achievement Hunter
6 uur geleden

Ik heb de volledige video niet bekeken (wil er fris induiken), maar wel enkele timestamps aangeklikt in de video. Valt me wel op dat Daito z'n haar erg geblondeerd is in bepaalde frames. Is dat normaal of komt dat door de filter in deze setting?

0
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