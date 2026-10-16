Stranger Than Heaven trailer dompelt je onder in het verhaal
Aan het begin van volgend jaar laat Ryu Ga Gotoku Studio Stranger Than Heaven op ons los. Het wordt opnieuw een donker crime-drama (zoals we van de ontwikkelaar gewend zijn) en dat wordt nu nog maar eens duidelijk.
De ontwikkelaar heeft een verhaaltrailer online gezet die inzoomt op de eerste act van het verhaal. We maken hier kennis met hoofdrolspeler Makoto Daito, die als verstekeling aan boord kruipt van een schip. Dat schip heeft als bestemming de stad Kokura in Japan, waar Daito zal moeten zien te overleven in harde omstandigheden. In Stranger Than Heaven volg je Daito doorheen vijf verschillende tijdsperiodes, dit is er slechts eentje van. SEGA laat weten dat we ook van de andere periodes nog trailers mogen verwachten in de toekomst.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Stranger Than Heaven - PS5
Stranger Than Heaven - Collector's Edition - PS5
Stranger Than Heaven - Collector's Edition - PC
Stranger Than Heaven - Xbox Series X
Stranger Than Heaven - PC (Code in the box)
Stranger Than Heaven Collector's Edition PS5
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Overzicht
Overzicht: Alles over de Stranger Than Heaven-livestream
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