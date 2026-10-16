Stranger Than Heaven trailer dompelt je onder in het verhaal

Aan het begin van volgend jaar laat Ryu Ga Gotoku Studio Stranger Than Heaven op ons los. Het wordt opnieuw een donker crime-drama (zoals we van de ontwikkelaar gewend zijn) en dat wordt nu nog maar eens duidelijk.

De ontwikkelaar heeft een verhaaltrailer online gezet die inzoomt op de eerste act van het verhaal. We maken hier kennis met hoofdrolspeler Makoto Daito, die als verstekeling aan boord kruipt van een schip. Dat schip heeft als bestemming de stad Kokura in Japan, waar Daito zal moeten zien te overleven in harde omstandigheden. In Stranger Than Heaven volg je Daito doorheen vijf verschillende tijdsperiodes, dit is er slechts eentje van. SEGA laat weten dat we ook van de andere periodes nog trailers mogen verwachten in de toekomst.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor de PlayStation 5, XBOX Series X|S en pc.