Tori Kelly schittert als Suzy Day in Stranger Than Heaven-trailer

SEGA heeft een nieuwe Stranger Than Heaven-trailer geplaatst. Via de beelden maken we kennis met Suzy Day, een zangeres met grote dromen. Die dromen zouden zomaar eens werkelijkheid kunnen worden als dit het niveau van de zangeres is.

Hoofdpersoon Daito weet naast een flink potje matten ook nog eens uitstekende muziekstukken te maken. Stranger Than Heaven draait namelijk onder andere om showbusiness, waarbij we als promotor de zalen moeten vullen om zo een zakcentje te verdienen. Een van de rollen is weggelegd voor Tori Kelly (singer-songwriter en voormalig deelneemster American Idol), die in onderstaande trailer de rol van Suzy Day vertolkt. Suzy en Daito hebben samen het nummer Mr. Bee gemaakt, waarmee de game de buitenlandse culturele invloeden in het naoorlogse Atami van 1951 probeert weer te geven.

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Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.