Tori Kelly schittert als Suzy Day in Stranger Than Heaven-trailer
SEGA heeft een nieuwe Stranger Than Heaven-trailer geplaatst. Via de beelden maken we kennis met Suzy Day, een zangeres met grote dromen. Die dromen zouden zomaar eens werkelijkheid kunnen worden als dit het niveau van de zangeres is.
Hoofdpersoon Daito weet naast een flink potje matten ook nog eens uitstekende muziekstukken te maken. Stranger Than Heaven draait namelijk onder andere om showbusiness, waarbij we als promotor de zalen moeten vullen om zo een zakcentje te verdienen. Een van de rollen is weggelegd voor Tori Kelly (singer-songwriter en voormalig deelneemster American Idol), die in onderstaande trailer de rol van Suzy Day vertolkt. Suzy en Daito hebben samen het nummer Mr. Bee gemaakt, waarmee de game de buitenlandse culturele invloeden in het naoorlogse Atami van 1951 probeert weer te geven.
Stranger Than Heaven verschijnt op 15 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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