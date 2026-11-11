The Falconeer: Revolution Remastered vliegt ook naar consoles

Enkele jaren geleden, in 2020 om precies te zijn, lanceerde de XBOX Series X|S met The Falconeer als één van de launch titels. De game had wel wat issues in het begin, maar gelukkig heeft ontwikkelaar Tomas Sala niet stilgezeten.

In 2025 verscheen namelijk een remaster, specifiek voor de pc, die mooiere visuals, meer content en betere gameplay aan de game gaf. Consoles werden toen jammer genoeg vergeten, maar daar komt binnenkort verandering in. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat The Falconeer: Revolution Remaster op 2 december ook naar PlayStation 5 en XBOX Series X|S zal komen. Uiteraard hoort daar een korte trailer bij om het nieuws te vieren.

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The Falconeer is nu al te spelen op alle consoles, maar als je hem nog niet hebt gespeeld op consoles wacht je dus best even tot 2 december.