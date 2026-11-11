The Falconeer: Revolution Remastered vliegt ook naar consoles
Enkele jaren geleden, in 2020 om precies te zijn, lanceerde de XBOX Series X|S met The Falconeer als één van de launch titels. De game had wel wat issues in het begin, maar gelukkig heeft ontwikkelaar Tomas Sala niet stilgezeten.
In 2025 verscheen namelijk een remaster, specifiek voor de pc, die mooiere visuals, meer content en betere gameplay aan de game gaf. Consoles werden toen jammer genoeg vergeten, maar daar komt binnenkort verandering in. De ontwikkelaar heeft nu laten weten dat The Falconeer: Revolution Remaster op 2 december ook naar PlayStation 5 en XBOX Series X|S zal komen. Uiteraard hoort daar een korte trailer bij om het nieuws te vieren.
The Falconeer is nu al te spelen op alle consoles, maar als je hem nog niet hebt gespeeld op consoles wacht je dus best even tot 2 december.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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