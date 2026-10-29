Vier Halloween in Planet Coaster 2 met het Spooktacular Pack
In Planet Coaster 2 staat men stil bij Halloween. Via het Spooktacular Pack bouw je het griezelpark van je dromen om zo je bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Tenminste, daar zorgen de entertainers Wigglebones, King Ghoster en Queen Scream wel voor.
Het Spooktacular Pack biedt twee nieuwe spookachtige thema's met meer dan 700 decorstukken en zeven kersverse attracties. Daarnaast wordt er een nieuwe feature toegevoegd, genaamde de 'Walkthrough Experience'. Dit zijn attracties waar bezoekers te voet doorheen moeten trekken; ideaal voor een loopspookhuis. Planet Coaster 2: Spooktacular Pack is nu verkrijgbaar voor alle beschikbare platformen en kost je 18,99 euro. Durf jij het aan? Kijk dan hieronder de DLC in actie:
Planet Coaster 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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