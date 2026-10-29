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Vier Halloween in Planet Coaster 2 met het Spooktacular Pack

Door Bram Noteboom
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In Planet Coaster 2 staat men stil bij Halloween. Via het Spooktacular Pack bouw je het griezelpark van je dromen om zo je bezoekers de stuipen op het lijf te jagen. Tenminste, daar zorgen de entertainers Wigglebones, King Ghoster en Queen Scream wel voor.

Het Spooktacular Pack biedt twee nieuwe spookachtige thema's met meer dan 700 decorstukken en zeven kersverse attracties. Daarnaast wordt er een nieuwe feature toegevoegd, genaamde de 'Walkthrough Experience'. Dit zijn attracties waar bezoekers te voet doorheen moeten trekken; ideaal voor een loopspookhuis. Planet Coaster 2: Spooktacular Pack is nu verkrijgbaar voor alle beschikbare platformen en kost je 18,99 euro. Durf jij het aan? Kijk dan hieronder de DLC in actie:

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Planet Coaster 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Frontier Developments
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5779 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Planet Coaster 2
Planet Coaster 2

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

6 november 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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