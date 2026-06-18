Planet Coaster 2 krijgt parades, vuurwerk en nieuwe attracties

Planet Coaster 2krijgt met de Parades Pack voor het eerst optochten die spelers zelf kunnen samenstellen. De uitbreiding voegt daarnaast honderden decoratiestukken, vijf attracties, een nieuwe entertainer en negentien soorten vuurwerk toe.

Met meer dan 250 nieuwe onderdelen kunnen spelers hun eigen praalwagens bouwen. Wie liever meteen begint, kan ook gebruikmaken van vooraf gemaakte ontwerpen en die vervolgens naar eigen smaak aanpassen. Entertainers kunnen op de wagens staan of naast de stoet meelopen, terwijl bezoekers zich langs de route verzamelen met vlaggen en lichtgevende toverstokken. Spelers bepalen zelf wanneer een parade begint, hoe vaak deze door het park trekt en welke route wordt gevolgd. De optocht kan rondjes rijden, via een open route door het park trekken of tijdelijk worden stilgezet, zodat bezoekers rustig naar de wagens kunnen kijken. Wie de dag graag met een knal afsluit, krijgt daar negentien nieuwe vuurwerkeffecten voor. Subtiel naar huis sturen zit er dus niet echt meer in.

De Parades Pack bevat ook meer dan tweehonderd decoratiestukken in een Small Town-thema. Daarmee kunnen spelers pleinen aankleden met bakstenen gevels, ouderwetse winkels, handgeschilderde borden en een zingend barbershopkwartet. Verschillende omgevingsgeluiden en twee extra muziekstukken moeten de straten nog wat levendiger maken. Verder worden vijf attracties toegevoegd. De Buzzard is een single-rail-achtbaan, terwijl Narrow Drop bezoekers eerst van het uitzicht laat genieten voordat ze naar beneden worden gestort. Jumpin’ Disc en Little Dipper richten zich op draaiende chaos en jongere bezoekers, terwijl een elektrische trolley gasten door het park vervoert. Tot slot maakt burgemeester Pipwhistle zijn opwachting als nieuwe entertainer. Met een hoge hoed, confetti en zes nieuwe jazznummers moet hij ieder plein net iets feestelijker maken.

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De Parades Pack verschijnt 25 juni op alle platformen.