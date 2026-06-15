Planet Coaster 2 Update 10 brengt meer leven in je park
Planet Coaster 2 wordt in juni voorzien van zijn tiende gratis contentupdate. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen alvast voor je op een rijtje.
Update 10 voegt een aantal veelgevraagde features vanuit de community toe aan de game. Zo kun je entertainers voortaan uitrusten met neonkleuren, wat na zonsondergang voor extra sfeer in je park zorgt. Je hebt de keuze om de neonverlichting altijd aan te laten staan, volledig uit te schakelen of alleen 's avonds aan te laten springen. Daarnaast maken de bekende Vista Point-paaltjes hun terugkeer, waardoor je gasten van het uitzicht kunnen genieten. Ook introduceert Update 10 Event Points. Hiermee kunnen bezoekers allerlei gebeurtenissen activeren, zoals een vis die uit het water springt of vuurwerk dat in de verte wordt afgestoken. Verder is het nu mogelijk om trein- en busrails over de reguliere paden te laten lopen. Ook zijn er nieuwe feestelijke decoratie-items toegevoegd en kunnen gasten nieuwe souvenirs aanschaffen om hun bezoek aan jouw pretpark nooit meer te vergeten. Bekijk alle highlights hieronder.
Planet Coaster 2 Update 10 is vanaf 25 juni beschikbaar.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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