Planet Coaster 2 Update 10 brengt meer leven in je park

Planet Coaster 2 wordt in juni voorzien van zijn tiende gratis contentupdate. Hieronder zetten we de belangrijkste veranderingen alvast voor je op een rijtje.

Update 10 voegt een aantal veelgevraagde features vanuit de community toe aan de game. Zo kun je entertainers voortaan uitrusten met neonkleuren, wat na zonsondergang voor extra sfeer in je park zorgt. Je hebt de keuze om de neonverlichting altijd aan te laten staan, volledig uit te schakelen of alleen 's avonds aan te laten springen. Daarnaast maken de bekende Vista Point-paaltjes hun terugkeer, waardoor je gasten van het uitzicht kunnen genieten. Ook introduceert Update 10 Event Points. Hiermee kunnen bezoekers allerlei gebeurtenissen activeren, zoals een vis die uit het water springt of vuurwerk dat in de verte wordt afgestoken. Verder is het nu mogelijk om trein- en busrails over de reguliere paden te laten lopen. Ook zijn er nieuwe feestelijke decoratie-items toegevoegd en kunnen gasten nieuwe souvenirs aanschaffen om hun bezoek aan jouw pretpark nooit meer te vergeten. Bekijk alle highlights hieronder.

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Planet Coaster 2 Update 10 is vanaf 25 juni beschikbaar.