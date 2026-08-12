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Planet Coaster 2: Silver Screen bevat alles voor de filmfanaat

Door Rudy Wijnberg
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Lichten, camera, actie! Planet Coaster 2 wordt op 19 augustus voorzien van het Silver Screen Pack. Deze update voorziet spelers van 650 nieuwe items, honderd animatronics en nieuwe attracties om de parken mee uit te rusten.

Het witte doek is spoedig onderdeel van Planet Coaster 2. Het Silver Screen Pack komt gepaard met honderden decoratieve items waarmee we een eigen filmset kunnen opbouwen. Dat niet alleen, de update voegt ook een bioscoop, de Vector - New Gen Flying Coaster, Ground Control, Fourth Wall en Big Screen Tour als attracties toe. Gelijktijdig verschijnt ook 'Free Update 11', waarin onder andere signs, 5 concession counters en on-ride foto's worden toegevoegd.

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Planet Coaster 2: Silver Screen lanceert op 19 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De DLC kent een adviesprijs van €14,99.

Bron: Frontier
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Planet Coaster 2
Planet Coaster 2

Reviewscore

2/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

6 november 2024

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
5 dagen geleden om 22:22

The Rock gaat dit binnenkort gewoon eens binnenhengelen heel die game en alle updates en zich hier he-le-maal in verliezen als de zon eens stopt met kneiterhard gas te geven op onze harses 😎

1
Avatar Rero
Rero
lvl4 Reply Goblin
5 dagen geleden om 20:27

En alweer een geweldige toevoeging. Kom maar door!

1
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