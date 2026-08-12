Planet Coaster 2: Silver Screen bevat alles voor de filmfanaat
Lichten, camera, actie! Planet Coaster 2 wordt op 19 augustus voorzien van het Silver Screen Pack. Deze update voorziet spelers van 650 nieuwe items, honderd animatronics en nieuwe attracties om de parken mee uit te rusten.
Het witte doek is spoedig onderdeel van Planet Coaster 2. Het Silver Screen Pack komt gepaard met honderden decoratieve items waarmee we een eigen filmset kunnen opbouwen. Dat niet alleen, de update voegt ook een bioscoop, de Vector - New Gen Flying Coaster, Ground Control, Fourth Wall en Big Screen Tour als attracties toe. Gelijktijdig verschijnt ook 'Free Update 11', waarin onder andere signs, 5 concession counters en on-ride foto's worden toegevoegd.
Planet Coaster 2: Silver Screen lanceert op 19 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De DLC kent een adviesprijs van €14,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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The Rock gaat dit binnenkort gewoon eens binnenhengelen heel die game en alle updates en zich hier he-le-maal in verliezen als de zon eens stopt met kneiterhard gas te geven op onze harses 😎
En alweer een geweldige toevoeging. Kom maar door!