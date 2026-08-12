Planet Coaster 2: Silver Screen bevat alles voor de filmfanaat

Lichten, camera, actie! Planet Coaster 2 wordt op 19 augustus voorzien van het Silver Screen Pack. Deze update voorziet spelers van 650 nieuwe items, honderd animatronics en nieuwe attracties om de parken mee uit te rusten.

Het witte doek is spoedig onderdeel van Planet Coaster 2. Het Silver Screen Pack komt gepaard met honderden decoratieve items waarmee we een eigen filmset kunnen opbouwen. Dat niet alleen, de update voegt ook een bioscoop, de Vector - New Gen Flying Coaster, Ground Control, Fourth Wall en Big Screen Tour als attracties toe. Gelijktijdig verschijnt ook 'Free Update 11', waarin onder andere signs, 5 concession counters en on-ride foto's worden toegevoegd.

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Planet Coaster 2: Silver Screen lanceert op 19 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De DLC kent een adviesprijs van €14,99.