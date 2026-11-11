Voormalige DOOM-devs richten Hidden Horses op

De ontslagen leden van id Software komen samen en richten een nieuwe gamestudio op: Hidden Horses. Ze delen hun verhalen via een nieuwe video.

Het blijft een groot probleem binnen de game-industrie: de vele ontwikkelaars die worden ontslagen, ongeacht of ze hun werk goed uitvoeren. Ditzelfde lot overkwam de (ex-)medewerkers van id Software, de studio achter de DOOM-games. Na het uitbrengen van DOOM: The Dark Ages - Revelations werd er een groot deel van het personeelsbestand zonder pardon op straat gezet. De vele voormalige teamleden delen hieronder hun verhaal, wat er op de desbetreffende dag gebeurde en hoe het impact heeft gehad op hun levens. Ze komen echter ook met goed nieuws: ze vormen gezamenlijk Hidden Horses op; een onafhankelijke studio die eigendom is van de medewerkers en die nu al de basis legt voor een nieuwe razendsnelle singleplayer-FPS.

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We wensen Hidden Horses veel succes met de onderneming.