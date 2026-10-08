Waltz and Jam verschijnt in december 2026, ook voor PS5 en Switch 2

Voor felbegeerde releasedata moet je bij The Triple-i Initiative zijn. Ook de snoezige actie-avonturengame Waltz and Jam mag rekenen op tijd in de schijnwerpers.

Het Koreaanse Flyway Games komt met een dubbelklapper. Om te beginnen is de releasedatum van Waltz and Jam bekendgemaakt. In december 2026 kun je de koude wintermaand doorkomen met de nodige schattige actie. En dit hoef je niet per se op de pc te doen. Nee, Waltz and Jam wordt van een console-release voorzien, want de titel komt tegelijkertijd op de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2 te verschijnen. Wat wil je nog meer? Oh, een gameplaytrailer? Dat is uiteraard mogelijk, want tijdens The Triple-i Initiative kwam Waltz and Jam volle bak aan bod. Check hieronder het verse beeldmateriaal, zodat je weet of deze game in je straatje past:

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Waltz and Jam is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.