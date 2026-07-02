Top-down avonturengame Waltz and Jam weet te charmeren

Flyway Games sleutelt met de hulp van KRAFTON aan een nieuw passieproject. Check hier de eerste trailer van de kleurrijke avonturengame Waltz and Jam.

Waltz and Jam wordt beschreven als een top-down actie-avonturengame met puzzels, combat en een hartverwarmend verhaal. Waltz is een pure en onschuldige ziel die wakker wordt in het hiernamaals en daar wordt hij opgewacht door haar hondje Jam. Het duo moet zeven beproevingen moet zien te doorstaan en op basis van de resultaten krijgen ze een ticket naar Uptown of Undertown. Ja, tussen de lijntjes lezen is hier niet zo moeilijk. En deze uitdagingen worden geen fluitje van een cent.

Gelukkig kunnen ze op elkaar rekenen om het tot een goed einde te brengen. Waltz heeft de tools in huis en Jam kent bijzondere vaardigheden. Door hun skillsets te combineren, ontgrendelen spelers allerlei bijzondere soorten gameplaysystemen. Verder hint Flyway Games wel naar duisterder materie dieper in het verhaal, dus wie weet wat ons te wachten staat. Mocht je games zoals Death's Door heel tof vinden, dan is Waltz and Jam een nobrainer voor je Steam-wishlist.

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Waltz and Jam is in ontwikkeling voor de pc. Er is nog geen nieuws bekend over een eventuele console-release.