Top-down avonturengame Waltz and Jam weet te charmeren
Flyway Games sleutelt met de hulp van KRAFTON aan een nieuw passieproject. Check hier de eerste trailer van de kleurrijke avonturengame Waltz and Jam.
Waltz and Jam wordt beschreven als een top-down actie-avonturengame met puzzels, combat en een hartverwarmend verhaal. Waltz is een pure en onschuldige ziel die wakker wordt in het hiernamaals en daar wordt hij opgewacht door haar hondje Jam. Het duo moet zeven beproevingen moet zien te doorstaan en op basis van de resultaten krijgen ze een ticket naar Uptown of Undertown. Ja, tussen de lijntjes lezen is hier niet zo moeilijk. En deze uitdagingen worden geen fluitje van een cent.
Gelukkig kunnen ze op elkaar rekenen om het tot een goed einde te brengen. Waltz heeft de tools in huis en Jam kent bijzondere vaardigheden. Door hun skillsets te combineren, ontgrendelen spelers allerlei bijzondere soorten gameplaysystemen. Verder hint Flyway Games wel naar duisterder materie dieper in het verhaal, dus wie weet wat ons te wachten staat. Mocht je games zoals Death's Door heel tof vinden, dan is Waltz and Jam een nobrainer voor je Steam-wishlist.
Waltz and Jam is in ontwikkeling voor de pc. Er is nog geen nieuws bekend over een eventuele console-release.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Death's Door was echt een goed spel dus deze staat nu ook op de radar, het ziet er in de trailer wel wat luchtiger uit met meer nadruk op puzzels.
Ik snap de vergelijking met Death's Door wel ja! Al vind ik die er iets gelikter uitzien. Heb deze game op m'n lijstje neergezet. Ben erg benieuwd!