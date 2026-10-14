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Warframe krijgt morgen nieuw tijdelijk evenement

Door Simon Verbeke
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Warframe-spelers, zet jullie schrap! Ontwikkelaar Digital Extremes heeft een gloednieuw evenement aangekondigd waarbij de community wordt uitgedaagd. Hier is 'Epoch Operation: Taubound'!

Dit tijdelijk evenement moet de weg vrijmaken naar het mysterieuze Tau-systeem. Om daar te geraken moet je gebruikmaken van het ruimteschip 'Praghasa', maar daarvoor is er een hoop energie nodig. Een maand lang moeten Warframe-spelers dit schip dan ook van energie voorzien, dit door verschillende missies te voltooien op de planeet Eris. Uiteraard horen daar ook exclusieve beloningen bij. Het evenement loopt van 15 oktober tot 17 november, maar let op: dit is een eenmalig evenement, dus als je de beloningen wilt hebben dan moet het tijdens die periode gebeuren.

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Warframe epoch operation

Warframe is te spelen op elke console, pc en mobiele apparaten.

Bron: Digital Extremes
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 21 reviews 381 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Warframe
Warframe

Ontwikkelaar

Digital Extremes

Uitgever

-

Release

25 maart 2013

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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