Warframe krijgt morgen nieuw tijdelijk evenement

Warframe-spelers, zet jullie schrap! Ontwikkelaar Digital Extremes heeft een gloednieuw evenement aangekondigd waarbij de community wordt uitgedaagd. Hier is 'Epoch Operation: Taubound'!

Dit tijdelijk evenement moet de weg vrijmaken naar het mysterieuze Tau-systeem. Om daar te geraken moet je gebruikmaken van het ruimteschip 'Praghasa', maar daarvoor is er een hoop energie nodig. Een maand lang moeten Warframe-spelers dit schip dan ook van energie voorzien, dit door verschillende missies te voltooien op de planeet Eris. Uiteraard horen daar ook exclusieve beloningen bij. Het evenement loopt van 15 oktober tot 17 november, maar let op: dit is een eenmalig evenement, dus als je de beloningen wilt hebben dan moet het tijdens die periode gebeuren.

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