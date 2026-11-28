Bekijk hier de gameplay voor de gratis uitbreiding Warframe: Tau
Tijdens TennoCon 2026 werd de nieuwe gratis update voor Warframe aangekondigd. Warframe: Tau neemt je mee naar het voormalige paradijs Tau, dat inmiddels vervallen en wetteloos is.
De uitbreiding introduceert een geheel nieuw stersysteem, inclusief de stad Fornax. Hier vind je verschillende sociale hubs vol nieuwe NPC's en handelaren. Ook wordt de Night Walk-modus geïntroduceerd, waarmee je de stad in first-personmodus kunt verkennen. Een nieuwe Warframe is natuurlijk ook van de partij: de doorgewinterde detective Brysko. Benieuwd? Check dan hier de nieuwe Gameplaytrailer.
Warframe: Tau verschijnt op 9 december als gratis update voor PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, XBOX Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iOS, Android en pc.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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