Warframe krijgt nieuw avontuur in uitbreiding Warframe - Tau

Maak je klaar om alles op rood te zetten. Warframe - Tau introduceert een gigantische update voor de free-to-play third-person looter-shooter. Warframe - Tau brengt onder andere nieuwe gameplaymechanics, het Tau-systeem en diverse manieren om rijk te worden.

Warframe gaat nog altijd als een tierelier en is toe aan een tweede systeem om te verkennen. Tau keert terug en is uitgebreider dan ooit. De nieuwe uitbreiding is onthuld tijdens TennoCon 2026 met een flinke trailer waarin we de nodige gameplay te zien krijgen. Tau stond ooit bekend als het paradijs dat werd gebouwd door The Sentients, maar is nu vervallen en wetteloos.

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In de uitbreiding dalen we onder andere af naar Hunra's gambling dens, waar we actief kunnen kaarten en alles op het spel kunnen zetten. Mocht dat niet goed uitpakken, dan is er nog altijd een plan B beschikbaar. We zijn namelijk nog altijd voorzien van het nodige wapentuig waarmee we de tegenstand kunnen uitroeien.

Warframe - Tau moet nog in 2026 verschijnen als gratis update voor Warframe. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iOS, Android en pc.