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Warframe krijgt nieuw avontuur in uitbreiding Warframe - Tau

Door Rudy Wijnberg

Maak je klaar om alles op rood te zetten. Warframe - Tau introduceert een gigantische update voor de free-to-play third-person looter-shooter. Warframe - Tau brengt onder andere nieuwe gameplaymechanics, het Tau-systeem en diverse manieren om rijk te worden.

Warframe gaat nog altijd als een tierelier en is toe aan een tweede systeem om te verkennen. Tau keert terug en is uitgebreider dan ooit. De nieuwe uitbreiding is onthuld tijdens TennoCon 2026 met een flinke trailer waarin we de nodige gameplay te zien krijgen. Tau stond ooit bekend als het paradijs dat werd gebouwd door The Sentients, maar is nu vervallen en wetteloos.

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In de uitbreiding dalen we onder andere af naar Hunra's gambling dens, waar we actief kunnen kaarten en alles op het spel kunnen zetten. Mocht dat niet goed uitpakken, dan is er nog altijd een plan B beschikbaar. We zijn namelijk nog altijd voorzien van het nodige wapentuig waarmee we de tegenstand kunnen uitroeien.

Warframe - Tau moet nog in 2026 verschijnen als gratis update voor Warframe. De game is nu beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iOS, Android en pc.

Bron: Warframe
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2141 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Warframe
Warframe

Ontwikkelaar

Digital Extremes

Uitgever

-

Release

25 maart 2013

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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