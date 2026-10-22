Wij smullen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time gameplayclips

Hebben we de beelden al eens gezien? Ja, natuurlijk! Toch kan ik het niet laten om de voorpret levend te houden, want Nintendo dropt allerlei korte clips van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2!

Op 5 november 2026 keren we terug naar Hyrule voor een nieuwe versie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dit keer op Nintendo Switch 2, waarbij de game volledig onder handen is genomen om zich wederom te kunnen meten met de beste games aller tijden. Nintendo voert de anticipatie flink op. De uitgever releaset namelijk mondjesmaat diverse clips waarin we de game in actie zien. Wij mochten al spelen en vertellen je er graag alles over in onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-hands-onpreview!

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2.