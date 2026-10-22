Wij smullen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time gameplayclips
Hebben we de beelden al eens gezien? Ja, natuurlijk! Toch kan ik het niet laten om de voorpret levend te houden, want Nintendo dropt allerlei korte clips van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2!
Op 5 november 2026 keren we terug naar Hyrule voor een nieuwe versie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dit keer op Nintendo Switch 2, waarbij de game volledig onder handen is genomen om zich wederom te kunnen meten met de beste games aller tijden. Nintendo voert de anticipatie flink op. De uitgever releaset namelijk mondjesmaat diverse clips waarin we de game in actie zien. Wij mochten al spelen en vertellen je er graag alles over in onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-hands-onpreview!
The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Preview: Hands-on met The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Wij mochten alvast aan de slag met The Legend of Zelda: Ocarina of Time op Switch 2. De conclusie? Klassiek, en toch modern.115 reacties
Wil er zo weinig mogelijk van zien , ik heb de game gepre orderd maar bewaar die voor de kerst dagen .
Heb zo min mogelijk gekeken.
Wil tijdens het gamen verrast worden van hoe het er allemaal uitziet.
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