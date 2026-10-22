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Wij smullen van The Legend of Zelda: Ocarina of Time gameplayclips

Door Rudy Wijnberg
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Hebben we de beelden al eens gezien? Ja, natuurlijk! Toch kan ik het niet laten om de voorpret levend te houden, want Nintendo dropt allerlei korte clips van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2!

Op 5 november 2026 keren we terug naar Hyrule voor een nieuwe versie van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Dit keer op Nintendo Switch 2, waarbij de game volledig onder handen is genomen om zich wederom te kunnen meten met de beste games aller tijden. Nintendo voert de anticipatie flink op. De uitgever releaset namelijk mondjesmaat diverse clips waarin we de game in actie zien. Wij mochten al spelen en vertellen je er graag alles over in onze The Legend of Zelda: Ocarina of Time-hands-onpreview!

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2817 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar dvd111
dvd111
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Ik ben heel erg benieuwd. Heb al zoveel over deze game gehoord, maar nog nooit iets van gespeeld. Nog even wachten en dan kan ik zien waar iedereen het altijd over heeft....

0
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Nog 2 weken mensen !!! , aftellen ..... de loodjes worden steeds zwaarder haha :P

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

The Rock kijkt er niks van, maar als een klein kind gewoon zenuwachtig hiervoor. Niet normaal veel zin in. Game halen over 2 weken, deuren en gordijnen dicht en vol gas 😎

1
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl11 Commander
3 uur geleden

Wil er zo weinig mogelijk van zien , ik heb de game gepre orderd maar bewaar die voor de kerst dagen .

2
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Veel plezier maar ik pas haha.

0
Avatar Robskeee
Robskeee
lvl3 XP Farmer
4 uur geleden

Ik probeer ook niets te kijken, al is dat best lastig.

2
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
4 uur geleden

Heb zo min mogelijk gekeken.
Wil tijdens het gamen verrast worden van hoe het er allemaal uitziet.

2
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Nog lang niet klaar met Fire Emblem, maar deze krijgt wel even voorrang.

0
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