Xbox-CEO hint naar AI-toekomst waarin kleine teams domineren
In een memo genaamd '25 jaar Xbox' doorloopt Xbox-CEO Asha Sharma een aantal mijlpalen van Microsoft's gaminglabel. Hierbij komt het ontstaan van het merk ter sprake, de positie waarin Xbox zich nu bevindt, maar wordt er ook vooruit gekeken. Bijvoorbeeld naar een toekomst waarin kleinere ontwikkelteams grootse avonturen kunnen realiseren die tegenwoordig honderden ontwikkelaars en miljoenen dollars vereisen. Rara, hoe gaat Xbox dat doen?
Een verrassing zal het voor een aantal van jullie niet zijn, maar ongeveer negen maanden nadat Asha Sharma, voormalig president van CoreAI, de positie van CEO bij Xbox heeft ingenomen, komt toch het AI-onderwerp aan bod waarvan de CEO in februari nog zei dat dat niet zou gebeuren. Of nou ja, een soort van, want het beestje wordt niet specifiek bij de naam genoemd. Wel wordt er sterk naar gehint tegen het einde van de openbare memo. In het slotstuk wordt namelijk aangehaald dat het fantastisch is dat teams groter worden en daardoor meeslepende ervaringen kunnen bouwen. Maar dat komt ook met een prijs, want nieuwe games produceren is niet alleen duur geworden, maar ook nog eens bijzonder riskant.
In het artikel start de tijdlijn op 1979, een periode waarin gekeken wordt naar Microsoft Adventure, een op tekst gebaseerd avontuur dat de weg plaveide voor onder andere Xbox. Dat product dat flink werd bewerkt door Gordon Letwin, een van de eerste werknemers bij het in 1975 opgerichte Microsoft. Deze toevoeging is niet zonder reden, want tegen het einde geeft Sharma te kennen dat ze terug wil naar die periode. Een periode waarin een enkele developer een waanzinnige game van ongekende proporties kan creëren. Hoe kan een solodeveloper of kleinschalig team dat doen? Dat antwoord kunnen we zelf wel invullen, denk ik. De memo sluit af met de volgende quote:
“A single person will soon be able to wield capabilities that once required entire nations. A small team will be able to build worlds that today demand hundreds of developers and hundreds of millions of dollars. And our largest studios will be able to pursue ambitions as far beyond today’s games as Microsoft Flight Simulator 2024 is from its first entry in 1982.
I believe the future of gaming will look more like its beginning, when a small team with a big idea could change how the world plays. Our responsibility is to deliver great games, unmistakable hardware, and give more people the chance to make something the world has never seen.”
Hoe kijken jullie naar de mogelijke rol van generatieve AI binnen de toekomstplannen van Xbox? De grote Xbox-ontslagronde is op dit moment in volle gang, waarbij developmentteams zoals dat van id Software flink zijn uitgekleed. Is hiermee de eerste stap naar de volgende 25 jaar van Xbox gezet? Laat het weten in de comments!
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Ben er van overtuigt dat kleine ontwikkelaars prachtige games kunnen maken. We zien het tegenwoordig bij indie titels en ook vroeger toen de consoles nog niet zo krachtig waren en je geen peleton aan mensen nodig had.
Net zoals de meeste mensen hier ben ik er voor als ondersteuning.
Laat maar komen, die AI-implementatie. Games worden er alleen maar mooier door nu we minder afhankelijk zijn van steeds krachtigere hardware, ontwikkeltijden korter worden en ervaringen echt op maat gemaakt kunnen worden. Mits het een ondersteunende tool blijft natuurlijk, anders krijgen we zielloze producten.
Persoonlijk vind ik dit artikel wel een beetje raar. Je trekt een conclusie door tussen de regels door te lezen en gebruikt dat als headline voor het artikel. Maar misschien is het woord 'hint' voldoende.
Lekker uitpoepen die gegenereerde rommel.
AI als ondersteunende tool = prima.
AI als main developer gestuurd door een klein team aan prompters = no thank you.
Binnen de indie-scene zal er wellicht wel een niche markt overblijven die AI-loos ontwikkelen als USP inzetten kan. Ik voel er veel voor dit te steunen, mits kwalitatief in orde.
Want hoe mooi AI media ook neerzetten kan, het mist altijd ziel. Wanneer iets handgemaakt is heeft dit voor mij echt wel waarde.
Het verschil is natuurlijk wel dat vroeger het kleine team een spel maakte, maar dat in Sharma's toekomst het kleine team een spel láát maken.
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