Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Helft van personeel weg, maar bij id Software gaat het uitstekend

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het Xbox-management heeft de smaak te pakken. Her en der worden studio's gesloten, werknemers ontslagen, afdelingen opgedoekt, maar wordt er tegelijkertijd vooruitgekeken naar de toekomst. Een toekomst waarin id Software nog bestaat. Tenminste, de helft dan, want tijdens de ontslagronde werd de helft bij DOOM-ontwikkelaar id Software geslayed. Maar alles gaat goed. Nee, echt waar!

ID Software logo

Marty Stratton, co-director van id Software, geeft in een gesprek met IGN aan dat alles op rolletjes loopt bij de ontwikkelaar. Hierbij wuift de co-director niet de grote ontslagronde weg, maar wordt er door Stratton ook positief naar de toekomst gekeken. Tevens wordt de samenwerking met Wolfenstein-ontwikkelaar MachineGames aangehaald. De twee studio's werken namelijk nauw samen aan technologieontwikkeling voor implementatie in games. Het zou hierbij hoogstwaarschijnlijk om Wolfenstein 3 gaan. Zo zegt Stratton tegen IGN:

“We're doing great. Not to handwave the [layoffs] away...everybody knows we had about half of our studio exit as part of that. But there was a very deliberate effort to make sure that we were incredibly viable coming out of that across everything we do, across game development and technology department.”

“We're working more closely with MachineGames than ever. We've always had a very close partnership with them, but I think we're at a point with technology development that both teams are incredibly talented and have incredibly talented engineers and we're really on an amazing path that had started pre-[layoffs]. We'd kicked this off earlier this year. We're really excited about that. We're both really really bullish on what we have ahead.”

Als de sfeer er maar lekker in zit, zullen we dan maar zeggen. Of MachineGames en id Software daadwerkelijk aan Wolfenstein 3 werken, moet nog blijken.

Bron: IGN
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2868 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

id Software

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

15 mei 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Iedereen hieronder is negatief, maar ik denk dat ook zij begrijpen dat dit de enige mogelijkheid is om nu te overleven en dan straks tijdperk Ai maximalus.

0
Avatar Simon-Gameliner
Simon-Gameliner
Gameliner
3 uur geleden

Zoiets?

GIF via GIPHY
4
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Dacht dat je dit soort BS alleen in films zag, waar iets overduidelijk niet waar is en flink mis is, waar de acteur dan recht in de lens liegt en het ook nog eens bijna geloofwaardig laat overkomen... Maar 't gebeurt nu zo voor onze eigen ogen, en dan ook nog is gratis. Tijd voor wat 🍿🍿

1
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
5 uur geleden

Leuk dat hij dat zegt. Ik geloof dat het het tegenovergestelde van het gaat goed is.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden bewerkt

Ik geloof hier geen fuck van
Al is het heel logisch dat zo'n manager dat moet zeggen om het moraal een beetje omhoog te houden op 3 tandenstokers

Maak je even de 3 beste shooters van de laatste 10 jaar, super goeie sales en gebeurt dit...

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord