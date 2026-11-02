Helft van personeel weg, maar bij id Software gaat het uitstekend

Het Xbox-management heeft de smaak te pakken. Her en der worden studio's gesloten, werknemers ontslagen, afdelingen opgedoekt, maar wordt er tegelijkertijd vooruitgekeken naar de toekomst. Een toekomst waarin id Software nog bestaat. Tenminste, de helft dan, want tijdens de ontslagronde werd de helft bij DOOM-ontwikkelaar id Software geslayed. Maar alles gaat goed. Nee, echt waar!

Marty Stratton, co-director van id Software, geeft in een gesprek met IGN aan dat alles op rolletjes loopt bij de ontwikkelaar. Hierbij wuift de co-director niet de grote ontslagronde weg, maar wordt er door Stratton ook positief naar de toekomst gekeken. Tevens wordt de samenwerking met Wolfenstein-ontwikkelaar MachineGames aangehaald. De twee studio's werken namelijk nauw samen aan technologieontwikkeling voor implementatie in games. Het zou hierbij hoogstwaarschijnlijk om Wolfenstein 3 gaan. Zo zegt Stratton tegen IGN:

“We're doing great. Not to handwave the [layoffs] away...everybody knows we had about half of our studio exit as part of that. But there was a very deliberate effort to make sure that we were incredibly viable coming out of that across everything we do, across game development and technology department.”

“We're working more closely with MachineGames than ever. We've always had a very close partnership with them, but I think we're at a point with technology development that both teams are incredibly talented and have incredibly talented engineers and we're really on an amazing path that had started pre-[layoffs]. We'd kicked this off earlier this year. We're really excited about that. We're both really really bullish on what we have ahead.”

Als de sfeer er maar lekker in zit, zullen we dan maar zeggen. Of MachineGames en id Software daadwerkelijk aan Wolfenstein 3 werken, moet nog blijken.