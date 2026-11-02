Helft van personeel weg, maar bij id Software gaat het uitstekend
Het Xbox-management heeft de smaak te pakken. Her en der worden studio's gesloten, werknemers ontslagen, afdelingen opgedoekt, maar wordt er tegelijkertijd vooruitgekeken naar de toekomst. Een toekomst waarin id Software nog bestaat. Tenminste, de helft dan, want tijdens de ontslagronde werd de helft bij DOOM-ontwikkelaar id Software geslayed. Maar alles gaat goed. Nee, echt waar!
Marty Stratton, co-director van id Software, geeft in een gesprek met IGN aan dat alles op rolletjes loopt bij de ontwikkelaar. Hierbij wuift de co-director niet de grote ontslagronde weg, maar wordt er door Stratton ook positief naar de toekomst gekeken. Tevens wordt de samenwerking met Wolfenstein-ontwikkelaar MachineGames aangehaald. De twee studio's werken namelijk nauw samen aan technologieontwikkeling voor implementatie in games. Het zou hierbij hoogstwaarschijnlijk om Wolfenstein 3 gaan. Zo zegt Stratton tegen IGN:
“We're doing great. Not to handwave the [layoffs] away...everybody knows we had about half of our studio exit as part of that. But there was a very deliberate effort to make sure that we were incredibly viable coming out of that across everything we do, across game development and technology department.”
“We're working more closely with MachineGames than ever. We've always had a very close partnership with them, but I think we're at a point with technology development that both teams are incredibly talented and have incredibly talented engineers and we're really on an amazing path that had started pre-[layoffs]. We'd kicked this off earlier this year. We're really excited about that. We're both really really bullish on what we have ahead.”
Als de sfeer er maar lekker in zit, zullen we dan maar zeggen. Of MachineGames en id Software daadwerkelijk aan Wolfenstein 3 werken, moet nog blijken.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Iedereen hieronder is negatief, maar ik denk dat ook zij begrijpen dat dit de enige mogelijkheid is om nu te overleven en dan straks tijdperk Ai maximalus.
Dacht dat je dit soort BS alleen in films zag, waar iets overduidelijk niet waar is en flink mis is, waar de acteur dan recht in de lens liegt en het ook nog eens bijna geloofwaardig laat overkomen... Maar 't gebeurt nu zo voor onze eigen ogen, en dan ook nog is gratis. Tijd voor wat 🍿🍿
Ik geloof hier geen fuck van
Al is het heel logisch dat zo'n manager dat moet zeggen om het moraal een beetje omhoog te houden op 3 tandenstokers
Maak je even de 3 beste shooters van de laatste 10 jaar, super goeie sales en gebeurt dit...
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