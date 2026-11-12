Slaughter Mode hakt zich een weg naar DOOM: The Dark Ages | Revelations
DOOM: The Dark Ages | Revelations is binnenkort een nieuwe, brute gamemodus rijker: Slaughter Mode. id Software onthult zowel de nieuwe content als de toekomst voor de studio tijdens de vieringen van het 25-jarige jubileum van XBOX.
Via een bloederige, cinematische trailer maken we kennis met de gamemodus die op maandag 16 november 2026 wordt vrijgegeven en gratis te installeren valt voor alle spelers van DOOM: The Dark Ages | Revelations. In Slaughter Mode is het doel simpel: rip and tear, until it is done. Echter, jij bepaalt wanneer je klaar bent. Na het behalen van een checkpoint verdien je zogenaamde 'Skulls'. Het is dan aan jou de keuze of je deze binnenhaalt of verder gaat voor een grotere beloning. Wees er wel van bewust dat je dan ook een grotere uitdaging moet zien te overwinnen en als je faalt, dan kun je fluiten naar de 'Skulls'. Met deze munteenheid, als we het zo kunnen noemen, kun je diverse beloningen ontgrendelen, zoals skins, muziek, profielitems en meer.
Het is een fijne verrassing van id Software. De ontwikkelaar heeft het natuurlijk niet makkelijk gehad met de ontslagrondes die de studio teisterde. Is het nu over en uit? Voorlopig nog niet! Zowel de locatie in Texas als in Frankfurt slaan de handen ineen. Onder leiding van Hugo Martin zijn ze aan de slag gegaan met hun nieuwe game. Met welk project ze bezig zijn, dat willen ze nog niet zeggen, maar we hoeven ze in de nabije toekomst nog niet weg te rekenen.
DOOM: The Dark Ages | Revelations is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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