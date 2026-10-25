Xbox liet Netflix-deal van 500 miljoen dollar schieten
Volgens berichtgeving van 'Puck News' heeft Xbox-CEO Asha Sharma een bod van 500 miljoen dollar door Netflix laten lopen. Niet per se omdat Sharma geen deal wilde maken, maar meer omdat het tegenbod van de CEO niet in lijn was met Netflix' waarde-inschatting. Of dit de daadwerkelijke reden is voor het stuklopen van de deal, is niet helemaal duidelijk.
Naar verluidt heeft Netflix een bod ingediend bij Xbox om tegen betaling van 500 miljoen dollar zeven jaar lang exclusieve filmrechten over een aantal Xbox-IP's te krijgen. Dat Xbox momenteel hevig investeert in de film-/streamingindustrie, mag duidelijk zijn, maar als we Puck mogen geloven, was 500 miljoen dollar niet voldoende om de deal te bezegelen. Het tegenbod kwam te liggen op een schamele 800 miljoen dollar, iets wat Netflix niet zag zitten. Daarbij hielp het niet dat de Netflix-top gelijktijdig op de schop ging. Hierbij moest Bela Bajaria, voormalig CCO bij Netflix en degene die het initiële bod had uitgebracht het veld samen met vele anderen ruimen.
Puck geeft hierbij aan dat Xbox zijn zinnen heeft gezet op kleinere deals met meerdere producenten onder Xbox' XP-divisie, een tak binnen het bedrijf dat zich richt op merchandise, partnerships, evenementen en televisie-/filmproductie. In een kort statement aan Puck laat Xbox weten dat Netflix een gewaardeerde partner blijft, mede dankzij de samenwerking voor Minecraft en Diablo, en dat er veel belangstelling van derden is voor het verwerven van de rechten voor diverse IP's.
Of deze tactiek van Xbox zijn vruchten gaat afwerpen, moet nog blijken. Welke Xbox-franchise zou jij graag verfilmd zien? Keuze is er immers zat. Laat het weten in de comments!
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Ik had het toch maar gedaan als ik Microsoft was.
En ik had het als gamer ook leuk gevonden. Halo, Gears of War, Fable, etc. Daar kun je echt leuke reeksen van maken als je het een beetje serieus neemt. Gears of War en Halo verdienen echt een paar dikke films.
Snap wel dat Netflix geen 800 miljoen voor die rechten over had. Vrijwel alle bekende Xbox IPs zijn hun hoogtijdagen immers al voorbij qua populariteit.
Films/series gebaseerd op Halo of Warcraft zouden 15 jaar geleden een gigantische happening zijn geweest, maar vandaag de dag kennen veel mensen onder de 25 die merken niet eens meer.
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