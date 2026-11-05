Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Zero Parades: Director's Cut nu verkrijgbaar op consoles

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Alsof november 2026 nog niet druk genoeg was, kan de liefhebber nu aan de slag met Zero Parades: Director’s Cut. De Director’s Cut introduceert nieuwe content en features, maar wellicht nog belangrijker: dankzij Zero Parades: Director's Cut is de game nu ook beschikbaar voor consoles!

Zero Parades, de spionage-RPG van Disco Elysium-ontwikkelaar ZA/UM, is voorzien van een Director's Cut-update. Deze herziene versie bevat zo'n 40.000 woorden aan nieuw materiaal, een nieuwe encounter in de vorm van de Quisach Roundabout en de Backstage Mode. Deze laatste modus biedt spelers de optie om een selectie van eerdere levels te spelen, maar dan met alle geschrapte content. Daarbij is de Backstage Mode voorzien van een voice-over van artdirector Kaspar Tamsalu, die de speler tijdens het spelen van leuke weetjes over de totstandkoming van de levels voorziet.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Zero Parades: Director's Cut is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Pc-spelers die het origineel bezitten, kunnen gratis upgraden naar de Director's Cut. Koop je de game voor het eerst, dan kost deze dankzij de 10% introductiekorting tijdelijk €35,99.

Bron: ZA/UM
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2878 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Zero Parades
Zero Parades

Ontwikkelaar

ZA/UM

Uitgever

ZA/UM

Release

21 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord