Zero Parades: Director's Cut nu verkrijgbaar op consoles
Alsof november 2026 nog niet druk genoeg was, kan de liefhebber nu aan de slag met Zero Parades: Director’s Cut. De Director’s Cut introduceert nieuwe content en features, maar wellicht nog belangrijker: dankzij Zero Parades: Director's Cut is de game nu ook beschikbaar voor consoles!
Zero Parades, de spionage-RPG van Disco Elysium-ontwikkelaar ZA/UM, is voorzien van een Director's Cut-update. Deze herziene versie bevat zo'n 40.000 woorden aan nieuw materiaal, een nieuwe encounter in de vorm van de Quisach Roundabout en de Backstage Mode. Deze laatste modus biedt spelers de optie om een selectie van eerdere levels te spelen, maar dan met alle geschrapte content. Daarbij is de Backstage Mode voorzien van een voice-over van artdirector Kaspar Tamsalu, die de speler tijdens het spelen van leuke weetjes over de totstandkoming van de levels voorziet.
Zero Parades: Director's Cut is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Pc-spelers die het origineel bezitten, kunnen gratis upgraden naar de Director's Cut. Koop je de game voor het eerst, dan kost deze dankzij de 10% introductiekorting tijdelijk €35,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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