A24's Elden Ring grootste film ooit te koop op AFM-beurs
Met een budget van bijna 200 miljoen dollar is A24's Elden Ring de grootste film die te koop wordt gezet op de markt. Dit laat het nieuwsplatform Deadline weten via een nieuwe publicatie.
Wegens dit bedrag is A24's Elden Ring zonder twijfel het grootste op zichzelf staande project dat ooit op een film- of tv-markt te koop is aangeboden. Via de AFM-beurs, waar projecten worden aangeboden aan distributeurs en kopers, is er veel aandacht voor de film. De actie-epos, die wordt geschreven en geregisseerd door Alex Garland, bevindt zich momenteel in de postproductiefase en valt vanwege diens omvang behoorlijk op in de acquisitiewereld. Volgens Deadline zou Amazon MGM Studios op die belangstelling hebben geanticipeerd door in een forse deal een groot aantal internationale streamingrechten voor betaalde diensten van de markt te halen. Naar verluidt geldt deze overeenkomst in een aantal internationale markten en bronnen speculeren tegenover Deadline dat de deal gemakkelijk tientallen miljoenen dollars waard is. Ook zou de deal kunnen leiden tot activaties op het Twitch-platform, waar Amazon natuurlijk de dienst uitmaakt.
De Elden Ring-film heeft een releasewindow van maart 2028. Ga jij naar de bios hiervoor?
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"op zichzelf staande project", wordt hiermee gedoeld op het feit dat A24 een indie studio is?
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