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A24's Elden Ring grootste film ooit te koop op AFM-beurs

Door Bram Noteboom
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Met een budget van bijna 200 miljoen dollar is A24's Elden Ring de grootste film die te koop wordt gezet op de markt. Dit laat het nieuwsplatform Deadline weten via een nieuwe publicatie.

Wegens dit bedrag is A24's Elden Ring zonder twijfel het grootste op zichzelf staande project dat ooit op een film- of tv-markt te koop is aangeboden. Via de AFM-beurs, waar projecten worden aangeboden aan distributeurs en kopers, is er veel aandacht voor de film. De actie-epos, die wordt geschreven en geregisseerd door Alex Garland, bevindt zich momenteel in de postproductiefase en valt vanwege diens omvang behoorlijk op in de acquisitiewereld. Volgens Deadline zou Amazon MGM Studios op die belangstelling hebben geanticipeerd door in een forse deal een groot aantal internationale streamingrechten voor betaalde diensten van de markt te halen. Naar verluidt geldt deze overeenkomst in een aantal internationale markten en bronnen speculeren tegenover Deadline dat de deal gemakkelijk tientallen miljoenen dollars waard is. Ook zou de deal kunnen leiden tot activaties op het Twitch-platform, waar Amazon natuurlijk de dienst uitmaakt.

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De Elden Ring-film heeft een releasewindow van maart 2028. Ga jij naar de bios hiervoor?

Bron: Deadline
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5754 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Elden Ring
Winnaar
Elden Ring

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Bandai Namco

Release

25 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar ComboC
ComboC
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

A24 heeft imho best een goede trackrecord (oa Killing of Sacred Deer, Under the skin, Hereditary, Under the Silver Lake, The Invite) dus goede hoop dat dit ook iets wordt..

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

"op zichzelf staande project", wordt hiermee gedoeld op het feit dat A24 een indie studio is?

0
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