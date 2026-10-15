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Galaxies Showcase oktober 2026

Ancestors: The Humankind Odyssey evolueert naar moderne platformen

Door Bram Noteboom
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Panache Digital Games gaat een nieuwe samenwerking met Fictions aan om Ancestors: The Humankind Odyssey naar nieuwe platformen te loodsen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Galaxies Showcase.

Niet alleen 1666: Amsterdam kan genieten van de aandacht die ex-Assassin's Creed topman Patrice Desilets te bieden heeft. Nee, hij keert ook terug naar Ancestors: The Humankind Odyssey, want er vindt een evolutie plaats. De mensenapen maken grote stappen en worden op 8 december 2026 naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2 gebracht. Deze 'next-gen update' zorgt ervoor dat de survivalgame wordt geüpdatet naar Unreal Engine 5 en diverse features worden erbij vrijgegeven, zoals een verhalende documentaire-stijl, een fotomodus met talrijke functies en verschillende quality-of-life verbeteringen.

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Ancestors: The Humankind Odyssey is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ga jij wachten op de next-gen update?

Bron: Galaxies Showcase
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5695 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Ancestors: The Humankind Odyssey
Ancestors: The Humankind Odyssey

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Panache Digital Games

Uitgever

Private Division

Release

27 augustus 2019
PS4 XONE

Platforms

PC
PS4
XONE
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