Ancestors: The Humankind Odyssey evolueert naar moderne platformen
Panache Digital Games gaat een nieuwe samenwerking met Fictions aan om Ancestors: The Humankind Odyssey naar nieuwe platformen te loodsen. Dit werd bekendgemaakt tijdens de Galaxies Showcase.
Niet alleen 1666: Amsterdam kan genieten van de aandacht die ex-Assassin's Creed topman Patrice Desilets te bieden heeft. Nee, hij keert ook terug naar Ancestors: The Humankind Odyssey, want er vindt een evolutie plaats. De mensenapen maken grote stappen en worden op 8 december 2026 naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2 gebracht. Deze 'next-gen update' zorgt ervoor dat de survivalgame wordt geüpdatet naar Unreal Engine 5 en diverse features worden erbij vrijgegeven, zoals een verhalende documentaire-stijl, een fotomodus met talrijke functies en verschillende quality-of-life verbeteringen.
Ancestors: The Humankind Odyssey is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ga jij wachten op de next-gen update?
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