Arc Raiders: Frozen Trail lanceert vandaag met flink wat content
Trek je beste gear maar uit de kast en prepareer jezelf voor wat sweaty gameplay. Arc Raiders: Frozen Trail is namelijk vanaf vandaag beschikbaar. De update geeft spelers een grote reden om terug te keren naar de game. Zo introduceert Frozen Trail een nieuwe map, duikt 'The Frigate' op, verschijnen er nieuwe enemies en kunnen we slingeren als Spider-Man met de grijphaak.
8 oktober markeert een mooie dag voor Arc Raiders-fans. Arc Raiders: Frozen Trail is namelijk vanaf vandaag beschikbaar als update. Het avontuur brengt de speler naar een compleet nieuw gebied, genaamd Pendola Pass. Deze ijzige omgeving biedt onderdak aan een oud Italiaans dorpje, maar kenmerkt zich vooral door ijzige winden en een groot observatorium. Het is echter The Frigate die de grootste uitdaging, maar ook de beste loot weet te bieden. Dit voertuig is voorzien van de nodige nieuwe vijanden, zoals de Bully, Skulker en Hydra.
Gelukkig kom je niet geheel onbeslagen ten ijs. Raiders kunnen nu namelijk 'Amplified Weapons' oppikken. Hierdoor zijn ervaren Raiders in staat om hun favoriete wapens te upgraden, zodat ze nooit afscheid hoeven te nemen van hun dierbare loadout. Het is echter de Grappling Hook die de show weet te stelen. Deze nieuwe gadget zorgt er onder andere voor dat Raiders nieuwe locaties kunnen bereiken of locaties kunnen ontvluchten door bijvoorbeeld te abseilen.
Arc Raiders: Frozen Trail is nu beschikbaar als update voor de base-game.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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