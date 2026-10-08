Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Arc Raiders: Frozen Trail lanceert vandaag met flink wat content

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Trek je beste gear maar uit de kast en prepareer jezelf voor wat sweaty gameplay. Arc Raiders: Frozen Trail is namelijk vanaf vandaag beschikbaar. De update geeft spelers een grote reden om terug te keren naar de game. Zo introduceert Frozen Trail een nieuwe map, duikt 'The Frigate' op, verschijnen er nieuwe enemies en kunnen we slingeren als Spider-Man met de grijphaak.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

8 oktober markeert een mooie dag voor Arc Raiders-fans. Arc Raiders: Frozen Trail is namelijk vanaf vandaag beschikbaar als update. Het avontuur brengt de speler naar een compleet nieuw gebied, genaamd Pendola Pass. Deze ijzige omgeving biedt onderdak aan een oud Italiaans dorpje, maar kenmerkt zich vooral door ijzige winden en een groot observatorium. Het is echter The Frigate die de grootste uitdaging, maar ook de beste loot weet te bieden. Dit voertuig is voorzien van de nodige nieuwe vijanden, zoals de Bully, Skulker en Hydra.

Gelukkig kom je niet geheel onbeslagen ten ijs. Raiders kunnen nu namelijk 'Amplified Weapons' oppikken. Hierdoor zijn ervaren Raiders in staat om hun favoriete wapens te upgraden, zodat ze nooit afscheid hoeven te nemen van hun dierbare loadout. Het is echter de Grappling Hook die de show weet te stelen. Deze nieuwe gadget zorgt er onder andere voor dat Raiders nieuwe locaties kunnen bereiken of locaties kunnen ontvluchten door bijvoorbeeld te abseilen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Arc Raiders: Frozen Trail is nu beschikbaar als update voor de base-game.

Bron: Arc Raiders
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2750 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl9 NPC 2.0
5 uur geleden

Dat gaan we direct checken 👍

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord