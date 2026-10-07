Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Frozen Trail-update voor ARC Raiders krijgt ijzige launch trailer

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Morgen is een belangrijke dag voor ARC Raiders, want dan verschijnt de grote Frozen Trail-update. De update is zelfs zo groot en belangrijk dat hij ook gewoon zijn eigen launch trailer krijgt!

Centraal staat Pendola Pass, een besneeuwd berggebied met een verlaten dorpje, een observatorium en een ondergronds treinstation. Zoals de naam van de update al impliceert, zal je je goed moeten verwarmen. Het nieuwe Flash Freeze-weereffect maakt de omgeving namelijk éxtra gevaarlijk. Wanneer de temperatuur een duik neemt, moet je zorgen dat je warm en veilig zit.

Dat is niet het enige, want er zijn nog een hoop andere uitdagingen om aan te gaan. Er is de Frigate, een enorme ARC-machine die je tactisch moet zien te saboteren. Daarnaast worden er nog verschillende nieuwe vijanden aan de game toegevoegd. Bovendien bevat de update nog wat nieuwe wapens, gadgets en mogelijkheden om je Raider verder aan te passen. Bekijk de launch trailer hier.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

ARC Raiders: The Frozen Trail verschijnt op 8 oktober. De game is vanaf dan tot 12 oktober overigens gratis te spelen, ideaal dus als je eens wilt testen of ARC Raiders iets voor jou is!

Bron: Embark Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 21 reviews 372 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot ARC Raiders
ARC Raiders

Ontwikkelaar

Embark Studios

Uitgever

Embark Studios

Release

30 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord