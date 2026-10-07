Frozen Trail-update voor ARC Raiders krijgt ijzige launch trailer

Morgen is een belangrijke dag voor ARC Raiders, want dan verschijnt de grote Frozen Trail-update. De update is zelfs zo groot en belangrijk dat hij ook gewoon zijn eigen launch trailer krijgt!

Centraal staat Pendola Pass, een besneeuwd berggebied met een verlaten dorpje, een observatorium en een ondergronds treinstation. Zoals de naam van de update al impliceert, zal je je goed moeten verwarmen. Het nieuwe Flash Freeze-weereffect maakt de omgeving namelijk éxtra gevaarlijk. Wanneer de temperatuur een duik neemt, moet je zorgen dat je warm en veilig zit.

Dat is niet het enige, want er zijn nog een hoop andere uitdagingen om aan te gaan. Er is de Frigate, een enorme ARC-machine die je tactisch moet zien te saboteren. Daarnaast worden er nog verschillende nieuwe vijanden aan de game toegevoegd. Bovendien bevat de update nog wat nieuwe wapens, gadgets en mogelijkheden om je Raider verder aan te passen. Bekijk de launch trailer hier.

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ARC Raiders: The Frozen Trail verschijnt op 8 oktober. De game is vanaf dan tot 12 oktober overigens gratis te spelen, ideaal dus als je eens wilt testen of ARC Raiders iets voor jou is!