Archetype Entertainment heeft de eerste beelden van de vrouwelijke protagonist in EXODUS vrijgegeven gepaard met de 'Scrappy Salvager Featurette'. Dit werd gedaan aan de hand van een uitgebreide gameplaytrailer voorzien van developer-commentaar.

Mocht dit je eerste kennismaking zijn met de game: EXODUS is een sci-fi RPG met third-person combat, waarin de speler de keuze krijgt in het maken van zijn/haar eigen personage. Uiteraard is geslacht hierbij een belangrijk kenmerk en Archetype Entertainment heeft voor het eerst de vrouwelijke versie van 'Jun' wereldkundig gemaakt. De trailer hieronder schetst een beeld van de diverse missies die je uitvoert, locaties die je bezoekt en interacties die jouw personage aangaat als 'main character' zijnde. Daarnaast neemt Archetype Entertainment de tijd om de 'Scrappy Salvager Featurette' uit te leggen. Oftewel: wie is Jun precies en wat is zijn/haar plek in het universum? Hoewel de basis van het personage wordt gelegd, is het daarna aan de spelers om te kiezen hoe Jun zich verder ontwikkelt.

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EXODUS is beschikbaar vanaf 7 april 2027 voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.