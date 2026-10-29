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Bekijk de volledige 'Liberating the Kay Mission' in EXODUS

Door Bram Noteboom
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Archetype Entertainment heeft maar liefst veertig minuten aan gameplay van EXODUS onthuld. Bekijk hier de kersverse beelden van de zogeheten 'Liberating the Kay Mission'.

Na de negativiteit rondom Mass Effect kunnen wel wat goed nieuws gebruiken rondom epische sci-fi avonturen. Het moge duidelijk zijn dat Archetype Entertainment veel vertrouwen heeft in diens project, genaamd EXODUS, want het is niet de eerste keer dat we een grote klomp gameplay naar binnen kunnen werken. De demo van de 'Liberating the Kay Mission' wordt in de schijnwerpers gezet, zodat spelers voorzichtig kennis kunnen maken met de actie-RPG. De bombastische combat, de verkenning van het heelal en de verhalende content waarin jouw keuzes een belangrijke impact hebben op de mensen om je heen, dienen allemaal als belangrijke onderdelen van de gameplay-loop die EXODUS in huis heeft. Dus mocht je een klein uurtje niks te doen hebben, ga er dan even goed voor zitten en check de beelden hieronder:

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EXODUS is beschikbaar vanaf 7 april 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Archetype Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5774 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot EXODUS
EXODUS

Ontwikkelaar

Archetype Entertainment

Uitgever

Wizards of the Coast

Release

7 april 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl14 High Score Chaser
46 minuten geleden

Gaaf, dat kan maar zo het mass-effect stokje over gaan nemen. Mits het ook echt role-play betreft, dus jouw personage geliefd, respectvol of een gigantische klootzak zijn kan. Die vrijheid mis ik wat in de RPG's van de laatste jaren.

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