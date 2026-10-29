Bekijk de volledige 'Liberating the Kay Mission' in EXODUS
Archetype Entertainment heeft maar liefst veertig minuten aan gameplay van EXODUS onthuld. Bekijk hier de kersverse beelden van de zogeheten 'Liberating the Kay Mission'.
Na de negativiteit rondom Mass Effect kunnen wel wat goed nieuws gebruiken rondom epische sci-fi avonturen. Het moge duidelijk zijn dat Archetype Entertainment veel vertrouwen heeft in diens project, genaamd EXODUS, want het is niet de eerste keer dat we een grote klomp gameplay naar binnen kunnen werken. De demo van de 'Liberating the Kay Mission' wordt in de schijnwerpers gezet, zodat spelers voorzichtig kennis kunnen maken met de actie-RPG. De bombastische combat, de verkenning van het heelal en de verhalende content waarin jouw keuzes een belangrijke impact hebben op de mensen om je heen, dienen allemaal als belangrijke onderdelen van de gameplay-loop die EXODUS in huis heeft. Dus mocht je een klein uurtje niks te doen hebben, ga er dan even goed voor zitten en check de beelden hieronder:
EXODUS is beschikbaar vanaf 7 april 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Gaaf, dat kan maar zo het mass-effect stokje over gaan nemen. Mits het ook echt role-play betreft, dus jouw personage geliefd, respectvol of een gigantische klootzak zijn kan. Die vrijheid mis ik wat in de RPG's van de laatste jaren.
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