Exodus met trailer voorzien van releasedatum in Q2 2027
Exodus, de spirituele opvolger van Mass Effect, is zojuist voorzien van een releasedatum. De game verschijnt namelijk op 7 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Zo kondigt uitgever Wizards of the Coast aan met een trailer waarin een octopus de hoofdrol speelt.
In de nieuwste Exodus-trailer volgen we Jun Aslan, die in aanraking komt met Salt. Een octopus gevangen in een mechsuit die niet enkel intelligent is, maar ook nog eens een dodelijke companion van Jun is. Hoewel het tweetal nogal van elkaar verschilt, hebben ze beiden hetzelfde doel: huiswaarts keren. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.
Exodus verschijnt op 7 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
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