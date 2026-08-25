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gamescom 2026

Exodus met trailer voorzien van releasedatum in Q2 2027

Door Rudy Wijnberg
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Exodus, de spirituele opvolger van Mass Effect, is zojuist voorzien van een releasedatum. De game verschijnt namelijk op 7 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Zo kondigt uitgever Wizards of the Coast aan met een trailer waarin een octopus de hoofdrol speelt.

In de nieuwste Exodus-trailer volgen we Jun Aslan, die in aanraking komt met Salt. Een octopus gevangen in een mechsuit die niet enkel intelligent is, maar ook nog eens een dodelijke companion van Jun is. Hoewel het tweetal nogal van elkaar verschilt, hebben ze beiden hetzelfde doel: huiswaarts keren. Of dat gaat lukken, is nog maar de vraag.

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Exodus verschijnt op 7 april 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Wizards of the Coast
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot EXODUS
EXODUS

Ontwikkelaar

Archetype Entertainment

Uitgever

Wizards of the Coast

Release

7 april 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
2 uur geleden

Dit zag er oprecht goed uit. Meer ME-type games zijn altijd welkom.

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