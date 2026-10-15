Arizona Sunshine komt volgend jaar naar pc en consoles

De zombie-apocalyps Arizona Sunshine komt naar pc en consoles, met een nieuwe releasedatum en een speelbare demo op Steam. Uitgever Vertigo Games brengt de gamevolgend jaar uit voor pc en consoles.

De nieuwe trailer laat meer zien van de actiegame, waarin je hordes zombies moet zien te overleven in de woestijn van Arizona. Je speelt als Sunny, een overlever met een flinke dosis zwarte humor, die samen met zijn trouwe hond Buddy door het dorre landschap trekt. Daarbij krijg je te maken met de zogeheten Freds, de naam die Sunny aan de zombies geeft. Je gebruikt vuurwapens en brute mêleeaanvallen om ze van je af te houden. Arizona Sunshine is gemaakt voor VR, maar komt straks naar pc en consoles. Wie niet tot januari wil wachten, kan nu al aan de slag met de gratis demo op Steam. Deze is voor een beperkte tijd beschikbaar en bevat een deel van de game dat je alleen of samen met een vriend kunt spelen. Je kunt online met twee spelers aan de slag of lokaal via splitscreen. Ook is er een Horde-modus voor maximaal vier spelers. Daarnaast kun je in de multiplayer de controle over Buddy overnemen. De hond is niet alleen een trouwe metgezel, maar kan ook zombies te lijf gaan. Samenwerken is dan ook handig als je de hordes wilt overleven.

Naast de Standard Edition komt er een Deluxe Edition. Die bevat de basisgame, het Neon Wastelander Pack en Fred's Fashion Pack. Ook krijg je het Arizona Sunshine Legacy DLC Pack, met de campagne uit de oorspronkelijke game en de uitbreidingen Dead Man en The Damned. Dit DLC-pakket verschijnt op een later moment. Wie de game vooraf bestelt, krijgt twintig procent korting en het Desert Raiders Pack, met exclusieve skins voor Sunny en Buddy. De Deluxe Edition biedt daarnaast 48 uur eerder toegang tot de game.

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Arizona Sunshine verschijnt op 21 januari 2027 voor pc via Steam en de Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series en Nintendo Switch 2.