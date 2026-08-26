Knotsgekke zombie-shooter Arizona Sunshine laat van zich zien

Arizona Sunshine is vooral bekend in de VR-wereld, maar zal in 2027 ook de overstap maken naar de flatscreens. Tijdens de Future Games Show kregen we alvast een voorproefje van de gameplay.

Arizona Sunshine is een third-person shooter waarin je het alleen of samen met een andere speler opneemt tegen hordes zombies. Je bent gestrand tijdens een zombie-apocalyps en weet dat je eigenlijk ten dode bent opgeschreven, maar probeert er toch het beste van te maken. De titel zit vol over-the-top-humor, cynisme en slechte grappen. Ben je dus in voor een wat minder serieus avontuur, dan zit je bij Arizona Sunshine goed. De titel zal zowel online coöp als splitscreen coöp ondersteunen. Check de knallende gameplay in de trailer hieronder.

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Arizona Sunshine verschijnt in 2027 voor pc.