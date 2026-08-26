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gamescom 2026

Knotsgekke zombie-shooter Arizona Sunshine laat van zich zien

Door Joey Visser
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Arizona Sunshine is vooral bekend in de VR-wereld, maar zal in 2027 ook de overstap maken naar de flatscreens. Tijdens de Future Games Show kregen we alvast een voorproefje van de gameplay.

Arizona Sunshine is een third-person shooter waarin je het alleen of samen met een andere speler opneemt tegen hordes zombies. Je bent gestrand tijdens een zombie-apocalyps en weet dat je eigenlijk ten dode bent opgeschreven, maar probeert er toch het beste van te maken. De titel zit vol over-the-top-humor, cynisme en slechte grappen. Ben je dus in voor een wat minder serieus avontuur, dan zit je bij Arizona Sunshine goed. De titel zal zowel online coöp als splitscreen coöp ondersteunen. Check de knallende gameplay in de trailer hieronder.

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Arizona Sunshine verschijnt in 2027 voor pc.

Bron: Vertigo Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 185 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Arizona Sunshine
Arizona Sunshine

Ontwikkelaar

Vertigo Games B.V

Uitgever

Vertigo Games

Release

6 december 2016

Platforms

PC
PS4
VR
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
3 minuten geleden

Nederlandse studioo!

0
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