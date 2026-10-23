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Update Arkane Lyon heeft tot december 2026 om een koper te vinden

Door Bram Noteboom
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Arkane Lyon, die momenteel werkt aan Marvel's Blade, heeft tot 13 november 2026 om een koper te vinden en zo te voorkomen dat de deuren worden gesloten. Dit laat het Franse nieuwsplatform Le Monde weten via een publicatie.

Arkane Lyon is onderdeel van de studio's onder de voormalige hoede van Microsoft die na de grote 'XBOX Reset' worden losgekoppeld. Double Fine Studios, Compulsion Games en Undead Labs wisten of hun eigen onafhankelijkheid terug te kopen of een nieuwe uitgever te vinden. Ninja Theory en Arkane Lyon hebben het momenteel moeilijker. Beide partijen zoeken nog naar een nieuwe partner en Arkane Lyon heeft tot 13 november 2026 om een nieuwe koper te vinden. Er staan 217 banen op het spel en Marvel's Blade is bijna klaar met de productie; oftewel de finishlijn is in zicht voor de actiegame.

Het klinkt als zwaar nieuws, maar gelukkig kunnen we rekenen op een positief perspectief vanuit journalist Jason Bloomberg. Hij geeft aan dat er meerdere paden zijn die leiden naar het voortbestaan van Arkane Lyon en de release van Marvel's Blade. Hij zegt dat hij 'verrast zou worden' als Arkane niet ongeschonden uit de onderhandelingen weet te komen. Dit komt niet alleen omdat de studio an sich gezond is, maar ook omdat Franse wetgeving ervoor zorgt dat het sluiten van een studio een dure onderneming wordt; iets wat Microsoft het liefste wil voorkomen aangezien men juist Arkane sluit om zo op de centen te letten.

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Hopelijk komt alles goed voor Arkane Lyon.

Bron: Le Monde
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5743 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Marvel's Blade
Marvel's Blade

Ontwikkelaar

Arkane Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
8 uur geleden

Zal niet meevallen. Wie investeert er nog in een ontwikkelaar? Misschien vinden ze iemand om Blade af te mogen maken, maar dat doet Microsoft zelf niet, wat wellicht te kennen geeft dat ze er geen vertrouwen in hebben dat het iets wordt.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
8 uur geleden

Het is dat ik niet gok. Maar ik zou heel veel geld zetten op dat Microsoft de deuren van deze studio keihard dicht gooit.

0
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl9 NPC 2.0
12 uur geleden

Dat zou wel jammer zijn. Zij hebben volgens mij de Dishonored reeks gemaakt. Vooral deel 1 vind ik echt fantastisch.

0
Avatar ccopx
ccopx
lvl6 Combo Juggler
23 uur geleden

Ik hoop dat we deze game nog voorgeschoteld krijgen, heb wel zin in dikke Blade actie.

0
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